Celebra Nadadores a la Virgen de las Victorias

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

NADADORES, COAH.- Hoy, hace 283 años, una imagen de la Virgen de las Victorias llegó a este Municipio desde España, para poco tiempo después, convertirse en un espíritu de santidad que ha logrado grandes milagros en cientos de feligreses.

También es conocida como la Virgen del Rezo del Rosario, toda vez que se le atribuyó la Victoria al aparecerse ante Santo Domingo con un rosario en las manos para enseñarlo a rezar, exhortándolo a que lo predicara entre los hombres que se encontraban en guerra.

Domingo Guzmán era un sacerdote español que en el sur de Francia se acercaba a las personas que se habían alejado de la iglesia para hacer que regresaran y trabajó por los desventurados a través de su predicación, oraciones y sacrificios por los alejados.

El padre, Paulo Sánchez Valencia, comentó que entre las promesas de la Reina del Rosario destacaban que el que rece constantemente el rosario recibirá cualquier gracia que pida, será la protección de los devotos; el rosario es el escudo contra el infierno, destructor de los vicios para librar los pecados, germinará para que las virtudes del alma consigan la misericordia divina, que sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios, y que elevará las cosas celestiales y eternas.

De la misma manera, dijo que el alma que se encomiende al rosario no perecerá, no se verá oprimida por la desgracia, no morirá de muerte desgraciada, perseverará en gracia si es justo y en todo caso será admitido a la vida eterna siempre y cuando su amor sea verdadero.

En punto de las doce del mediodía dio inicio a la misa de acción de gracias, donde estuvieron presentes, Nancy I, Reina de las Ferias de Nadadores y Lupita Luna, Princesa de las Ferias, donde fueron coronadas y recibieron la bendición.

Estando presente el Alcalde Ismael Aguirre así como su esposa la Primera Dama, María Elena Márquez, así como miembros del Cabildo, quienes atentos escucharon el mensaje que el párroco les dio.

Al final de la misa se realizó una gran verbena popular, donde estuvieron todos los feligreses invitados.