Clausuran kínder

Línea eléctrica aterrizó en la maya ciclónica del portón principal y comenzó a saltar chispazos y descargas eléctricas; Protección Civil cerró el plantel educativo

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Los 116 Alumnos del Jardín de Niños “Fernando Montes de Oca” ubicado en la colonia Ampliación Hipódromo, estuvieron a punto de ser electrocutados luego de que una línea eléctrica aterrizó en la maya ciclónica del portón principal y comenzó a saltar chispazos y descargas eléctricas, por lo que Protección Civil clausuró el plantel educativo.

Una de las madres de familia de nombre Juanita Hernández, señaló que desde hace tiempo se habían percatado de algunas descargas eléctricas que provenían de la maya ciclónica frontal, pero en la mañana de este martes observaron algunos chispazos eléctricos y al considerarlo como un peligro para sus hijos decidieron tomar las instalaciones para solicitar apoyo de Protección Civil.

“Nosotros tomamos la decisión de cerrar la escuela por completo, cerramos el portón y no dejamos que la directora ni las maestras salieran y no vamos a permitir la apertura de la escuela si no existen las condiciones de seguridad para nuestros hijos por lo cual esperamos que se resuelva a la brevedad posible”, expresó.

RECONOCE DIRECTORA FALLA DESDE HACE MESES

Al reconocer la Directora de este plantel educativo, María del Pilar Gómez Castellanos, que estas descargas y chispazos eléctricos tienen cerca dos meses y que ya se envió la papelería correspondiente a sus autoridades educativas, estas simplemente no han hecho nada para remediar una situación de que puso en peligro a sus 116 alumnos.

Desde hace dos meses al detectar que una línea eléctrica aterriza la maya ciclónica, decidieron seguir un protocolo independientemente del riesgo en el que se encontraban tanto alumnos, como personal docente de esta Institución educativa.

Como parte del protocolo al que se refirió, fueron la elaboración de oficios que turnaron en su momento al área de Inspección, Jefatura de Sector, Notificar a Coordinación Regional hasta que la información llegara a la Ciudad de Saltillo, donde sólo le daban por hecho que asistirían a verificar, lo cual si hicieron una sola vez para tomar fotografías y no regresaron más.

La única medida de prevención que dejaron, es que cerraran el portón principal y que la entrada de acceso fuera por un costado, sin embargo, el riesgo continuó durante estos días hasta que las madres de familia decidieron solicitar el apoyo ante la descarga que sufrieron un niño y su madre en días pasados.

PROTECCIÓN CIVIL CLAUSURÓ ESCUELA

Como parte del protocolo que tienen que seguir bajo una inspección y eliminando riesgos para alumnos y maestros en general, el departamento de Protección Civil, acudió de inmediato a este plantel educativo para cortar la corriente y así clausurar la escuela hasta que no se despegue el peligro para los menores.

Tomas Ortiz Díaz, Inspector de Protección Civil, entre otros elementos de este departamento fueron los que llegaron de forma inmediata para tomar conocimiento de los hechos, donde pudieron percatarse de algunos chispazos y decidieron suspender las actividades escolares de manera temporal en lo que aparecía Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo a las primeras revisiones que realizaron, de la caja y switch principal de corriente, sale un tubo que conduce cables eléctricos, los cuales van y llegan hasta la maya ciclónica donde pudiera darse el aterrizaje eléctrico, sin embargo CFE, es quien dará a conocer la falla que presenta este cableado eléctrico.

Por lo pronto, Protección Civil, decidió aplica la clausura del plantel para evitar cualquier tipo de riesgo, ofreciendo el apoyo de Obras Públicas para mejorar las condiciones del cableado y abrir lo más pronto posible esta escuela.