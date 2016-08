Compara con porristas a dirigentes de partidos

ADRIANA CRUZ/REPORTERA

Luego de que el Dirigente Nacional del PAN, Ricardo Anaya declaró que Acción Nacional ganará Coahuila en las próximas elecciones, el Mandatario Estatal Rubén Moreira Valdez, aseguró que para su punto de vista los presidentes de partidos siempre andan como los porristas diciendo que van a ganar.

“La democracia es así se sube y dice algo, es como los monitos de cuerda, la cuerda que trae, es el interés electoral. Eso es normal, la fortaleza de Coahuila están en sus instituciones en los números que tenemos en la capacidad, yo creo que no daña mucho”.

Así mismo dijo que los presidentes de partido dicen muchas cosas, “Ni modo que viniera y diga que va a perder, de por si traen la bronca de que van a perder y luego andarlo diciendo está muy difícil.

“El presidente del partido, siempre anda como el porrista diciendo que su equipo va a ganar hay que entenderlo y ver qué pasa”, señaló.

“La bronca está en que no hubiera empleo, la bronca está en que no hubiera balacera en las calles, la bronca está, en que no hubiera educación, por lo que esos resultados pueden favorecer a lo que representa políticamente”, señaló el Gobernador.

NO RESPONDE

Respecto a temas recientes acerca de los bienes incautados al ex Tesorero de Coahuila Javier Villarreal, así mismo las acusaciones del Narcotraficante Juan Manuel el “Mono” Muñoz, el Gobernador del Estado se limitó a contestar que ya se habían enviado boletines respecto a estos temas, por lo que evitó dar información más a fondo de los hechos.

De igual forma, respecto a la construcción del Puente en la Avenida Industrial, detalló que se está trabajando pero existe una diferencia entre varios actores, de quienes no quiso dar sus generales, y de quienes se requieren ponerse de acuerdo.

DESTACA 130 MIL EMPLEOS

El Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez informó que en lo que va de su administración se han generado 130 mil empleos, así mismo en el último trimestre de año viene para el Estado de Coahuila, más empresas como la que ayer donde se colocó la primera piedra, Quality Tube, así mismo universidades; aseguró existe mucha consolidación de inversión en el Estado.

De igual forma para el siguiente año, destaca la construcción de carreteras, inversión en educación con la creación de universidades, inversión en puentes, dispositivos para generar competitividad a la Región.

Para el mes de octubre entrarán a debate los Diputados en la integración de los presupuestos, por lo que el Mandatario Estatal manejó como ajustado el presupuesto.

“Yo creo que lo va a ver ajustado igual que este año pero tampoco como una crisis y en todo caso nosotros, en un caso extremo plantearemos, con recortes que no afecten en inversión, al empleo a la salud, eso será prioridad”, señaló.

“La Reforma Hacendaria del Presidente Peña, evitó la crisis financiera, si no hubiéramos tenido Reforma Hacendaria la caída de los precios del petróleo hubiera quebrado al País, el País crece al dos por ciento que significa, que sigue creciendo la nación y los ingresos se han mantenido estables”.