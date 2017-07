COMUNICADO

Ante los plazos legales dentro de los que se encuentra el proceso electoral de Coahuila y la nueva campaña de mentiras y desinformación del PAN y su candidato a gobernador, el PRI Coahuila puntualiza:

1.- La resolución final del proceso electoral de Coahuila será en los tribunales, por lo que todo lo que se ha dicho hasta hoy respecto a una eventual anulación de la elección es mera especulación.

2.- El PRI está preparando una serie de impugnaciones para defender la democracia de Coahuila y evitar que el PAN se robe las elecciones.

3.- De acuerdo a la contabilidad que lleva nuestro partido, la campaña para gobernador se desarrolló dentro de las normas establecidas por la legislación vigente; se tienen los documentos suficientes para acreditar todos los gastos realizados.

4.- Ante los tribunales, el PRI también va a demostrar que el Partido Acción Nacional ocultó dinero proveniente del narcotráfico para financiar sus actividades y que sus aliados incurrieron en una serie de gastos no reportados.

5.- El PRI Coahuila está seguro del triunfo de su Candidato y va a demostrarlo en los tribunales.

6.- El PAN tiene pretensiones ilegítimas y está aliado a las peores prácticas del pasado, entre ellas la de engañar, decir verdades a medias y tratar de esconder su perversidad mediante artilugios.

7.- Vamos a defender Coahuila de quienes pretenden llevarlo al caos y al narcotráfico. 8.- El PAN es experto en robar elecciones y si no, recordemos la de Felipe Calderón. Los coahuilenses no lo vamos a permitir.

