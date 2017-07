Confía Frente en que se anularán elecciones

Asegura Guillermo Anaya Llamas, que acatarán la resolución del TEPJF en torno al juicio de nulidad que interpusieron para la elección de Gobernador

INFONOR / EL TIEMPO

ESMERALDA SÁNCHEZ

SALTILLO, COAH.- El Frente por la Dignidad de Coahuila, en voz del ex candidato panista a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas, aseguró que acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “sea cual sea”, en torno al juicio de nulidad que interpusieron para la elección en Coahuila.

No obstante, recalcó que tienen confianza en que se anularán las elecciones del pasado 4 de junio, “porque tenemos todos los elementos, porque nos asiste la razón jurídica y la razón política, porque de acuerdo a una encuesta nacional el 60 por ciento de los coahuilenses quieren nuevas elecciones y en ellas un servidor ganaría por un margen de 11 por ciento”.

Luego de una reunión del Frente por la Dignidad de Coahuila, integrado además por Armando Guadiana, José Ángel Pérez, Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas, Anaya Llamas indicó que los acuerdos a que llegaron se darán a conocer más adelante en detalle pero por ahora se puede adelantar que las movilizaciones ciudadanas continuarán en las localidades que todavía no se han visitado.

Dijo que según al dictamen, el Partido Revolucionario Institucional rebasó en más de ocho puntos porcentuales los gastos de campaña y “esto anula la elección”, en cuanto a su propio rebase explicó que fue del 4.5 por ciento calculado por la instalación de 60 espectaculares que afirmó ya se habían informado en tiempo y forma, por los cuales según el INE la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila pagó 4 millones de pesos, “nos están cobrando cuatro veces y así”.

Añadió que de acuerdo a los porcentajes, el ex candidato priísta Miguel Riquelme Solís queda inhabilitado para volver a competir según los topes que rebasó, en tanto que él está posibilitado para volver a contender pues según la ley, sólo se le podría retirar la candidatura si excediera en cinco por ciento o más los topes de campaña, lo que no ocurrió.

Recordó que su partido ya interpuso el recurso de impugnación correspondiente buscando que se disminuya la sanción impuesta por el INE; respecto al recurso interpuesto por el PRI afirmó que son “patadas de ahogado” luego de que no lograron evitar que se les sancionara, por lo que esperarán al mes de agosto para ver en qué concluyen los procedimientos.

Se dijo confiado en que habrá nuevas elecciones y que será él quien resulte candidato, en este sentido añadió que se tratará de una candidatura más fortalecida porque contará con el apoyo de los simpatizantes de las demás fuerzas políticas que decidieron unírsele para hacer un frente común.

“Nuestra aspiración no es sólo contra el PRI sino para que trascienda; que saquemos al Estado del estancamiento, la crisis política, económica, de seguridad y transparencia que hoy invade a Coahuila”, subrayó.

Sostuvo que de realizarse nuevas elecciones y ser candidato, el Frente por la Dignidad ha determinado que se incluyan en su plan de trabajo las plataformas de todos quienes fueron candidatos en su momento.