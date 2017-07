Confía que no se anulará la elección a Gobernador

LA RANCHERITA/EL TIEMPO

El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez confío en que no será anulada la elección y que el 1 de diciembre le entregará la Administración Estatal a Miguel Ángel Riquelme. ”En los medios de comunicación se han dicho muchísimas cosas que no corresponden a la realidad, también vemos que hay un árbitro que es muy afecto a dar opiniones parciales, (refiriéndose al INE), que ha estado generando confusión, por ejemplo, la emitida esta semana en la que la autoridad electoral da a conocer un informe preliminar, y yo lo vi en algunos medios como un informe definitivo, cada quien ha dicho lo que quiere”, agregó el mandatario. ”Yo no creo que se vayan a anular las elecciones, la ley no dice que rebasar el cinco por ciento del tope de campaña signifique anulación de la elección,” concluyó el Gobernador.