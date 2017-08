Corrupción de menores no está descartado: PGJE

Delegado informó que se trabaja en la recaudación de pruebas para formular la imputación

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

El delito de corrupción de menores no ha quedado descartado indicó el Delegado Rodrigo Chaires de la PGJE, luego que el presidente del Colegio de Abogados indicó que no se había incluido en el caso de la conductora del Malibú Fabiola C.

“El Ministerio Público es un órgano técnico que trabaja en estrategias en la clasificación, tiene la preparación adecuada y precisamente por esto las audiencias son públicas y hay que tener mucho cuidado con esas opiniones, hay algunas opiniones que detonan desconocimiento en el sistema e ignorancia también”, expresó.

El Delegado Chaires, respondió ante el señalamiento de Roberto Ramírez presidente del Colegio de Abogados, y dijo que el delito de corrupción de menores no ha quedado descartado pero se está llevando el proceso pertinente de investigación para recabar las pruebas entorno a los delitos que se le imputan a Fabiola Rubí, y de darse pruebas en relación al que señaló el litigante, dijo que este se estaría tomando en cuenta.

“Este será un tema adicional y si es que se advierten datos concretos para abrir una carpeta o hacer una clasificación diversa a la que ya se tuvo así se hará, el desconocimiento es de quién genera la opinión y de quién desconoce los protocolos de la materia penal, se siguen distintos pasos, quien desconoce la materia penal tiene una opinión diferente desde luego”, precisó.

Añadió que de haber otros elementos dentro de la investigación se tendría que hacer una carpeta distinta por otros hechos para así formular imputación por ese hecho específico. Y en su momento como en el caso de la muerte de la menor Camila, señaló que esto puede ir como desglose o clasificación distinta aun dentro de la misma carpeta de investigación.