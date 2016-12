Costo de gasolina podría llegar a $30

El sector industrial está preocupado por las tendencias de producción interna e importación de combustibles, pues son totalmente desfavorables para México, y no se están tomando medidas para ajustarse a esa nueva realidad

LA JORNADA/EL TIEMPO

La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) advirtió que el costo de la gasolina podría llegar a los 30 pesos en el mediano plazo y el problema de desabasto de combustible se agudizaría en enero y febrero por lo que hizo un llamado al Gobierno Federal para que tome medidas de emergencia y evitar aumentos desmesurados.

El director general de la UNIDEM, Francisco Cuevas Dobarganes, alertó que el sector industrial está preocupado por las tendencias de producción interna e importación de combustibles, pues son totalmente desfavorables para México, y no se están tomando medidas para ajustarse a esa nueva realidad.

“Si el precio del petróleo sube a los niveles por encima de los 100 dólares por barril, por los efectos de la devaluación y la falta de producción, podríamos ver gasolinas con costos por arriba de los 30 pesos en el mediano plazo”, señaló.

La Unión considera que el gobierno debe de tomar medidas de emergencia, ya que por el frío y la reactivación de la demanda por la temporada vacacional, el problema puede aumentar en enero y febrero.

Reconoció que inicialmente se pensaba que el desabasto de combustible obedecía a una situación climatológica en Tuxpan, sin embargo hoy se conoce que las refinerías de Tula, Salamanca, Salina Cruz, Cadereyta, Madero y Minatitlán registran descensos sostenidos en su producción y esto se debe a la falta de inversión enfocado al mantenimiento y modernización.

“El problema de fondo, es que a pasos agigantados, nos convertimos en importadores de combustibles y actualmente el país no cuenta con las infraestructuras necesarias para poder recibir, almacenar ni transportar los combustibles de manera sistemática y coordinada”, apuntó.

Afirmó que la afectación inmediata para los industriales por el alza de gasolina y diésel impactarán al sector del transporte e industria que tienen reparto al menudeo, en el que sus costos totales subirían en corto plazo entre un siete y un 2.5 por ciento, respectivamente.

Agregó que subirían sus precios prácticamente en esa proporción, ya que no tendrían margen de maniobra pues han absorbido los incrementos en ese y otros rubros de este año.

La UNIDEM consideró que es necesario que el gobierno medite y reagende los tiempos para la liberalización de los precios de las gasolinas, ya que los primeros estados en acceder a esta modalidad, son justamente los más alejados de las terminales y las refinerías.

Puntualizó que de continuar el desabasto de gasolina también impactaría en la distribución de gas LP, combustóleo y diversos subproductos que seguramente se verían afectados.