Crisis financiera agudiza rezagos

Duda de las promesas que están haciendo otros candidatos: no hay dinero, el gobierno está en quiebra, señala y lo atribuye a la corrupción

INFONOR/EL TIEMPO

“No se puede seguir engañando a los ciudadanos prometiendo imposibles para ganar votos, sobre todo con un estado en quiebra. Yo critico que se anuncie que se van a resolver los problemas actuales de Coahuila con dinero, en forma inmediata, esa no es la solución y además no hay dinero, el estado está en quiebra”, así afirmó Javier Guerrero, candidato independiente a gobernador, a los miembros de organismos empresariales pertenecientes a CANACINTRA con quienes se reunió en Acuña.

El problema de las finanzas en el estado es un problema de corrupción. Las autoridades, los últimos 12 años, se robaron el dinero, se robaron mucho dinero, se organizaron para robar, modificaron las leyes para robar, el estado está en quiebra, reiteró Javier Guerrero.

En el tema de la deuda hubo desorden, complicidad y ahora hay consecuencias, una crisis financiera que ha generado más rezagos, retos importantes que debemos tener la capacidad de resolver y por eso es importante que al tomar las decisiones para el futuro, escojamos a quien pueda sacar al estado de esta crisis.

Yo soy de los que creen que las personas cuentan, dijo Javier Guerrero y hoy más que nunca se necesita que al elegir a quien verá y hará por el futuro de Coahuila, tomemos en cuenta personalidad, capacidad, historia personal y una oferta real y verdadera.

Insistió que son mentiras lo que otros candidatos están ofreciendo, porque “los problemas no se resuelven inventando soluciones, programas, monederos rosas, eso solo es demagogia, parece que los otros candidatos no conocen la realidad del estado que no saben que tenemos un problema financiero o que no les importa engañar a los coahuilenses con tal de ganar su voto”, dijo el candidato independiente.

Javier Guerrero dijo a los empresarios acuñenses que el diagnóstico social de Acuña es de rezagos, hay problemas de capacidad del estado por generar condiciones de bienestar y para ello debemos atender las prioridades y recuperar los proyectos prioritarios para el desarrollo.

Entre estos proyectos mencionó: El hospital que se anunció y no ha iniciado, el recinto fiscal que ya se resolvió pero no ha empezado, porque hubo desidia, manipulación política y mucho celo entre la autoridad municipal y estatal pero sobretodo hubo mucha soberbia; continuar impulsando el proyecto del segundo puente, para el que se requiere seguir haciendo las gestiones en forma profesional para tener la autorización y conseguir los recursos; recuperar el impuesto sobre nómina; generar Infraestructura productiva y vial; atender los rezagos de infraestructura social en colonias; promover empleos de calidad; mejorar la educación para elevar la competitividad productiva en Acuña.

Los empresarios comentaron públicamente y ante los medios de comunicación presentes, que de todos los candidatos que han tenido la oportunidad de escuchar Javier Guerrero es el que más conocimiento tiene no solo de los temas y programas sino de los problemas y realidad de Acuña.

“No eres alguien inventado o emanado de la publicidad, eres una persona confiable para administrar nuestro dinero, nuestros impuestos, tienes el conocimiento de nuestras necesidades y sabemos que tienes la capacidad y la experiencia para administrar el estado.

En nuestras empresas cuando queremos contratar a quien administre nuestro dinero no escogemos a nuestro amigo, a nuestro compadre, escogemos a quien tenga experiencia y eso es lo que tenemos que hacer el próximo 4 de junio”, afirmaron los miembros de CANACINTRA.