Cuestionan proceder del Gobierno

GUADALUPE PÉREZ/EL TIEMPO

La Diputada Yolanda Acuña reprobó la falta de acción del Gobierno del Estado ante la subasta de propiedades del ex Tesorero de Coahuila, Javier Villarreal que ha hecho Estados Unidos y que se presume fueron adquiridos con recursos Estatales, los cuales, indicó, pudieron ser rescatados.

Acuña dio la razón a la iniciativa privada que exige recuperar los bienes que se cree fueron adquiridos con recursos del erario público de Coahuila, y acusó a las Autoridades Estatales no haber reaccionado a tiempo y dejado pasar la oportunidad de recuperar un recurso importante.

“Hace años que estamos exigiendo que se solicite ese recurso, pero si no se inicia una investigación a fondo y si no se saca la verdad porque no quieren salir manchados, pues no lo van a reconocer, y ahí la situación en que se refiere que la situación de la deuda sin justificar va ahí, y todavía en 2014 sino estoy mal lo pasaron con el Congreso para que lo avalaran y salvar esa situación pero lo hicieron hasta después de tiempo dejaron pasar la oportunidad”, explicó.

Dijo es delicado que el Gobierno Estatal no hiciera algo para recuperar un importante recurso que pertenece a los coahuilenses y con lo cual pudo haberse abonado a la deuda, la cual sigue sin disminuir.

“Era un recurso que hubiera oxigenado al Gobierno pero no se hizo y si el Gobernador reconoce que hay esa situación no se podía solicitar ese recurso; hemos llamados a cuentas al Procurador pero de alguna manera siempre buscan salir bien librados”