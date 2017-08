Cumple funeraria con su función

‘Aquí todo está en orden’, señala, Francisco Pérez Tovar

MARTIN SILVA / EL TIEMPO

Con la sencillez, seriedad y humildad que lo caracteriza, Francisco Pérez Tovar, obrero del Departamento Peletizadora, de la Siderúrgica 2 de AHMSA y que esta por culminar su periodo, como Secretario de Fomento Cooperativo del Comité Ejecutivo Local de la Sección 288, acepta la entrevista con EL TIEMPO, cuando se le cuestionó, lo que estaba pasando en la Funeraria.

Y es que en días pasados, el Presidente del Grupo Rojo, Antonio Villanueva de los Santos, cuestionaba a la Dirigencia de la Sección 288, sobre el porqué, se había quitado la facultad y el manejo a Pérez Tovar, de la Funeraria y lo tomó la Tesorería.

“Siempre ha sido así, aquí en la Sección, el de una cartera, (sindical), se mete a otra, yo como quiera cumplo con mi trabajo, aunque no tenga el control de la administración, damos el servicio de la mejor manera posible, a quien lo solicita, principalmente a nuestros compañeros trabajadores”, comenta.

Francisco Pérez, recuerda que fue electo Secretario de Fomento Cooperativo, para el periodo 2014-2018, “ yo ni la quería”, dijo, mis compañeros de Departamento me propusieron y me nombraron candidato. Yo andaba de vacaciones y cuando regrese, me dijeron que iba a esa cartera, señala.

Fíjate como son las cosas, yo ni quería, cuando hay otros que le invierten mucha lana, porque quieren ser funcionarios o comisionados, y pues ni modo, tuve que entrarle, comenta a manera de reproche.

Pérez Tovar, nos invita a conocer y constatar su trabajo en la Funeraria, en donde dice, que cuando llegó, solo tenían 2 Salas de velación y ahora cuenta con 3, contaba con 6 trabajadores y ahora tiene 7, además de 4 carrozas para los servicios y un buen stock de ataúdes, cuando antes se batallaba.

Señala que al inmueble de la funeraria, se le han colocado dos nuevos aparatos de aire acondicionado, además de una serie de reparaciones y modificaciones, se colocó una malla sombra, una serie de arboles y plantas en maceteros.

Con 37 años de antigüedad laboral en AHMSA 2, Francisco Pérez Tovar, expone que la Funeraria de la Sección 288, ofrece servicios fúnebres económicos, que van desde los 10 o 12 mil pesos, hasta 24 mil, dependiendo del material de la caja que prefieran las familias de las personas difuntas.

Agrega que el servicio, lo ofrecen tanto en Monclova, como en el resto de los Municipios de la Región Centro, y estima que en una semana normal, prestan hasta 4 o 5 servicios, mientras que cuando les corresponde la guardia ante el IMSS y la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Región, los servicios se incrementan hasta en 8 o 10 a la semana.

Destaca que en el caso de los trabajadores y sus familias, se les da un precio más económico y además se les da facilidades para que paguen el servicio con cargo al cheque, es decir, con descuentos semanales.

“Esto no deja mucha utilidad, como para despilfarrar o hacer malos manejos, aquí esta todo en orden, aun que la Tesorería sea la que se encarga de la administración, si nosotros requerimos algo, nos lo surten o nos dan para comprarlo”, comentó.

Sin embargo, reconoce que hay ocasiones, en que las carrozas, se han quedado sin gasolina.

Francisco Pérez, resaltó que en los casi 4 años que tiene al frente del funcionamiento de la Funeraria de la Sección 288, no ha tenido ninguna queja por parte de los trabajadores o de algún familiar al que le hayan prestado el servicio y que no haya quedado conforme con el servicio que se le brindó, por ello, insistió en que todo estaba normal y trabajando.

Sin embargo, adelantó, que antes de que concluya su periodo, tendrá listo el informe del trabajo y las actividades que se realizaron, para un mejor funcionamiento de la funeraria, la que dijo, que al menos durante el periodo que le ha tocado estar al frente, ha cumplido con su objetivo, como el brindar un buen y eficiente servicio a los trabajadores, en los momentos más difíciles.