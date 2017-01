Cumplirá Melba ciclo en ONMPRI

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

La dirigente de la Unión de Comerciantes Ambulantes, Melva Farías Zambrano dio a conocer que seguirá al frente de ONMPRI, pero no desistirá de su apoyo a Javier Guerrero candidato independiente a la gubernatura.

“Voy a seguir en el ONMPRI hasta que no cumpla mi ciclo, todo se queda igual voy seguir trabajando con mis mujeres, así me lo pidieron voy a ver si no hay cosas adversas, si en un momento dado no me quieren ahí, me retiro pero que se lo digan al Gobernador”.

No me han dado ninguna línea de parte del PRI, sigo siendo la presidenta de comerciantes, el día que a mí me digan esta es la línea si ese tiempo no me respetan ya lo veremos, advirtió la dirigente del ONMPRI en Monclova.

Y es que semanas atrás, había presentado su renuncia por situaciones adversas dentro del partido, sin embargo ayer fue el Mandatario Estatal quien de manera personal le pidió que se quedara, pues ella firmó su compromiso por un año.

“Mi ideal sigue firme, el partido te puede marcar pero la ideología es algo muy personal, mi amistad y agradecimiento hacia Javier Guerrero nadie me la va a poder quitar, yo se lo comente al Gobernador del Estado, yo hable le dije todo porque estaba molesta con el partido, como llegue al ONMPRI que no fui apoyada en muchas cosas, eso ya es decisión del partido”.

Dijo que ante su decisión de permanecer en la organización emanada del PRI, no teme represalias con el grupo de mujeres que la apoyan.