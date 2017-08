Da Sindicato ultimátum a Clínica 7

De no resolverse el problema con el aire acondicionado, los trabajadores sindicalizados de la Sección 12 harán paros escalonados

MARCO ESCALERA/REPORTERO

De no resolverse la falta de aire acondicionado en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajadores sindicalizados adheridos a la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, podrían comenzar a realizar paros escalonados por diferentes áreas comenzando por consultas externas y de especialistas.

El Secretario de la Comisión de Hacienda y representante regional de esta organización sindical, Roberto Ismael Rodríguez Ramírez, dijo que los trabajadores y derechohabientes aún siguen sufriendo los estragos del calor infernal que se siente al interior del hospital, donde esperan que pronto lleguen las 150 toneladas de aire acondicionado que se les ha prometido desde semanas atrás y que no lleguen cuando se haya terminado la temporada de calor.

Saben que ya están licitadas y autoridades aseguran que dependen únicamente del proveedor, por lo que esperan que llegue este beneficio en el menor tiempo posible, puesto que el trabajador sigue en pie de guerra laborando en protesta pacífica, ya que entienden que no es la prioridad entorpecer el diario ejercer de la medicina del Seguro Social.

Sin embargo, de no resolverse esto y la situación climatológica no les favorece, tienen programado hacer paros escalonados, es decir, parar las consultas de medicina familiar. Consultas de especialidades o aquellas áreas que no son prioritarias de manera que se puedan ejercer algo de presión.

El Director del Hospital General número 7, Max Elguezabal, ya está enterado de este ultimátum y asegura Rodríguez Ramírez que está de acuerdo luego de que no se empecina en que se maneje de otra manera, y finalmente es el personal sindicalizado quien tomará la decisión pero esperarán al menos un mes más.