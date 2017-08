Decepciona al Alcalde el actuar del partido

Destaca que fue el único municipio que sacó la cara por el PAN y así le pagan

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

“Esto es como la historia de Jesús y Barrabas”, así lo expresó el alcalde Gerardo García Castillo al referirse a la demanda que presentó su partido, que pidió su expulsión por supuestos actos de corrupción en su administración.

No veo yo la función que maneja esa comisión anticorrupción, más bien yo lo veo como una comisión anticandidaturas, señaló el edil monclovense, quien se dijo decepcionado del actuar de su partido, pues su trabajo como alcalde está demostrado en las obras de la Ciudad, y Monclova es el único municipio que mantuvo la alcaldía.

“Los cuatro años de gestión han estado solicitando acciones como esa, nosotros nos hemos dedicado a construir y generar cosas positivas, la prueba está en que Monclova fue el único municipio que refrendó el triunfo y eso es gracias a la transparencia de todo un equipo no sólo del mío”.

En este sentido manifestó su respeto hacia el Partido Acción Nacional, y reconoció que son situaciones que de alguna manera le perjudican.

“Prácticamente yo ahí crecí y me forme, verdaderamente me siento como Jesús y Barrabas, desgraciadamente el tráfico de influencias dentro de las instituciones y dentro del partido se ha degenerado, sin embargo me siento tranquilo, me siento seguro y muy orgulloso del trabajo que hemos realizado.

“A la vez me siento triste de alguna manera por lo que está pasando, de alguna manera saque la cara por el partido.

“Somos el único municipio que sacamos la cara por el partido y hoy resulta que nos sancionan; yo recibí la solicitud que nos enviaron desde el CEN y con gusto voy a estar en la Ciudad de México el día que me citaron”.

“Me siento desilusionado y un poco extrañado por eso, pero nadie me puede quitar el mérito del gran trabajo que hicimos, de haber sacado a Monclova adelante como la Ciudad con más seguridad y con más obras en Coahuila, con mayor transparencia”, comentó el alcalde.

“De alguna forma no es justo que me paguen así, vamos a ver cuál es la intención, creo yo que son intenciones políticas por parte de algunos actores que forman parte de esa comisión, de manera tendenciosa y ventajosa han interpuesto una queja allá e influido en alguna de las decisiones del partido”.

Aclaró que no es su intención buscar la candidatura en el 2018, eso ya lo ha puesto en claro a su partido.