Deja INE fuera a 3 partidos

El Partido Primero Coahuila (PPC), el Partido Joven (PJ) y Partido Campesino Popular (PCP), no podrán participar en las elecciones para Gobernador, Alcalde, ni para Diputados locales

ERIKA GONZÁLEZ/REPORTERA

Tres partidos políticos no participarán en la contienda electoral que se avecina, la Vocal Ejecutiva del INE, Margarita Robles informó que serán el Partido Primero Coahuila (PPC), Partido Joven (PJ) y Partido Campesinos Popular (PCP) lo que no podrán participar en las elecciones para Gobernador, Alcalde, ni para Diputados locales al no haberse acreditado en tiempo y forma.

“Nosotros después de cada sesión notificamos a cada uno de sus comités, a cada partido político se le notifican las inasistencias, y si no vienen el partido pierde el derecho de participar porque no asisten a las sesiones”, declaró.

Mencionó que estos tres partidos arriba mencionados, no se presentaron en ninguna ocasión y son los partidos quienes toman las medidas pertinentes; en dado caso de que no asistan a tres sesiones en el INE, pierden el derecho de participar.

Indicó que ya es la cuarta sesión que se llevó a cabo, y pues al no presentarse ya no pueden justificarse pues ya están fuera de tiempo, además de que ahorita ya se encuentran dos partidos que están en la cuerda floja como lo es el Partido Verde Ecologista.

Por último agregó que la cuarta sesión que se llevó el día de ayer fue para dar a conocer que ya se encuentran los capacitadores electorales y que tentativamente contarán con más de 500 casillas en la Región.