Desiste a candidatura

Gerardo García se queda en Presidencia

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

El Alcalde Gerardo García Castillo, se quedará al frente de la Presidencia Municipal. A última hora decidió no buscar la candidatura a la gubernatura de Coahuila, y al no entregar al Congreso del Estado el oficio derivado de la Junta de Cabildo en el que solicitó licencia para retirarse de su cargo, éste queda sin efecto.

El edil monclovense afirmó que concluirá su último año de gestión, y hoy en sesión ordinaria lo notificará al cabildo.

“La licencia se hace efectiva a partir del 5 de enero, pero ya no me quiero ir se están dando muchos problemas fuertes, con los transportistas en tres años no hubo conflictos en materia de transporte, no hubo aumentos desmedidos, hubo mejoras en el servicio de transporte, por esa buena relación que esperamos no se rompa”, dijo en entrevista matutina