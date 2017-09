Detienen y consignan 8 unidades

Además detienen a 14 personas

GUADALUPE PÉREZ / REPORTERA

Se llevó a cabo, un operativo antialcohol, con 8 unidades consignadas al corralón, informó el Coronel, Victorino Resendíz, Director de Seguridad Pública, quién precisó, que también se registraron accidentes vehiculares, aunque sin lesionados de gravedad.

El Director de la Policía Municipal, comentó que durante la noche y madrugada del sábado, se registró un total de siete accidentes, en donde estuvieron implicados personas adultas por exceso de velocidad, falta de precaución y presentar estado etílico.

En cuanto al filtro antialcohol, realizado la noche del sábado y la madrugada de ayer, se revisó a más de 73 vehículos, de los cuales, ocho unidades fueron consignadas a un corralón ya que sus conductores, no pasaron la prueba del alcoholímetro.

Señaló que los detenidos en el filtro antialcohol fueron adultos, a los que se les aseguró el vehículo, no se detuvo a los conductores, algunos llamaron a algún familiar, o taxi para llegar a sus hogares, también comentó que en algunos casos, se hizo uso de una unidad de la corporación, y se les trasladó a su domicilio.

Indicó que afortunadamente fue un fin de semana no trágico y remarcó que los operativos antialcohol continuarán, precisó que durante la noche del viernes y madrugada del sábado, hubo 14 detenidos y todos fueron adultos.

“Todo se hace con respeto a los derechos humanos de las personas, también además del alcoholímetro, tenemos un médico para los exámenes, sin eso no se podría hacer los operativos sería ilegal, cuando vemos que van en familia, pedimos que otra persona conduzca y no le quitamos el carro, queremos hacer consciencia, no afectar al ciudadano, queremos protegerlos aun de ellos mismos”, señaló.