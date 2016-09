Diputado Ricardo Saldívar, dispuesto a declarar por el Caso Manaby

Saldívar descartó que la situación lo esté afectando en su desempeño como legislador local y se dijo interesado en que salga a relucir la verdad sobre las personas que estuvieron involucradas con la detención de la joven Lucía Manaby Villarreal

Por: Vanguardia

Saldívar descartó que la situación lo esté afectando en su desempeño como legislador local y se dijo interesado en que salga a relucir la verdad sobre las personas que estuvieron involucradas con la detención de la joven Lucía Manaby Villarreal, amiga de Alejandra Saldívar, hija del legislador

Tras reiterar que ni él ni su hija están involucrados en el caso de la joven monclovense que fue detenida en la frontera con Estados Unidos mientras transportaba droga, el diputado local Ricardo Saldívar señaló que no han sido citados para declarar ni en México ni en Estados Unidos, pero que en caso de que así fuera, está en la disposición de hacerlo.

“Sé que mi hija está en Monclova, anda en sus negocios normal, yo en mi oficina y haciendo recorridos viendo necesidades de la gente, no tenemos ningún problema. No hemos sido citados por ninguna autoridad, ni mexicana ni americana, esperaremos que salga a relucir la verdad, nosotros estamos tranquilos”, señaló el diputado del PRI.

Sobre la versión de que era de su propiedad el vehículo en el que viajaba Manaby Villarreal cuando fue detenida, señaló que en las plataformas de transparencia de Coahuila, del 2000 a la fecha Saldívar aparece como propietario de 45 vehículos, entre los cuales no se encuentra esa camioneta.

“Manejaron que la camioneta era mía, en la página de transparencia con mi nombre salen los vehículos que he tenido yo y los da por año, del 2000 a la fecha en 16 años he tenido 45 vehículos a nombre mío, porque los vendo, porque los de mis hijas están a mi nombre, de mis padres, de mis hermanos, tengo 45 y no aparece esa camioneta”, declaró.

Aseguró que no existe actualmente ninguna investigación en su contra o de su hija, sin embargo dijo que en caso de que las autoridades lleguen a recurrir a su presencia para declarar por la relación de su hija con la detenida, lo harán.

“Con todo gusto me presentaría (a declarar) sin ningún problema y mi hija también, de hecho acaba de ir ella con su mama a Eagle Pass sin el mayor de los problemas”, dijo el legislador esta mañana.

Finalmente pidió que todas las acusaciones que se están haciendo en su contra sean sustentadas con pruebas. Señaló que respetará las investigaciones que se realicen con tal de que las autoridades lleguen a una resolución sobre el caso.