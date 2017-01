Dirigiría Pablo PRI Monclova

En esta semana se dará a conocer de manera oficial al nuevo presidente del comité local del tricolor

ERIKA GONZÁLEZ/REPORTERA

Fernando de la Fuente Villarreal renunció a la presidencia del Comité Municipal del PRI Monclova, acción que generó versiones que apuntan a que Pablo González ocupará el cargo.

El ex alcalde de Monclova, negó que esto se haya dado aunque no descartó su interés por ocupar tal cargo.

Aun cuando en redes sociales se ha manejado que González ocupará el cargo de presidente en el Comité Municipal del PRI, indicó que no es un hecho aún, refirió que todavía nadie le ha notificado nada de forma oficial y sólo se ha manejado como una versión o posibilidad.

“Hasta el momento a mí no me han dicho, además no es algo tan simple, todo lleva un procedimiento que se debe seguir y a mí no me han dicho nada, aún no sabemos qué sucederá”, aseveró.

También reconoció que le gustaría presidir al PRI de Monclova.

El ex presidente municipal de Monclova, comentó que durante el trabajo realizado por De la Fuente, el partido tricolor logró ganar diversos procesos electorales, por lo que quién le secunde en el cargo tendrá que superar tales resultados.

En tanto, tras buscar una versión oficial, sólo se obtuvo del área de comunicación, el que en el transcurso de la presente semana se llamará a rueda de prensa para dar a conocer quién se quedará en el lugar de De la Fuente.