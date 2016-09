Diversificará AHMSA producción

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Se reactivará la economía para la Región Centro, una vez que Altos Hornos de México diversifique en la producción del acero; el Director General AHMSA Luis Zamudio Miechielsen, señaló que se ya se buscan contratos con nuevos proveedores.

Señaló que es un proyecto a mediano plazo, que podría en al menos dos años más, y traerá importantes beneficios como la llegada de nuevas empresas de la industria automotriz.

“Ya lo declaró el licenciado Alonso Ancira, vamos a diversificar para mantener la fuente de empleo, estamos buscando con proveedores de acero especiales de aplicación automotriz, con estas inversiones más que nada se busca que resurja la economía en la Región”.

La intención es que vengan a establecerse empresas, que aquí mismo fabriquen el producto compañías similares como Trinity y Gunderson, con esto se garantizaría por 20 años la fuente de empleo.

No obstante el precio del acero sigue afectando, actualmente la producción se mantiene estable, se ha estado incrementando de manera paulatina en productos de valor agregado.

El Director General de la siderúrgica, anticipó que AHMSA cerrará el 2016 de manera aceptable a pesar a pesar de la crisis que se presentó al inicio de este año.

“Ya no estamos en crisis, ya no estamos perdiendo, ahora hay estabilidad laboral; en las constructoras más empleos, ya no hay reajustes, poco a poco van a resurgir las fuentes de empleo, viene un mejor 2017”.