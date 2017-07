“Dónde esta el empleo”?

Señalan que las cifras que da el Gobierno, contrastan con la realidad

GUADALUPE PÉREZ / REPORTERA

Mientras que el Gobierno Estatal, sigue anunciando la generación de miles de empleos en diferentes parte de la entidad, en Monclova, tras reanudarse el programa de “Empleo en tu colonia”, los buscadores de trabajo, aseguran que la realidad contrasta con lo que las autoridades anuncian.

El programa, “Empleo en tu colonia”, se realizó en pleno Centro de la ciudad, en donde se dieron cita, varios buscadores de trabajo, entre hombres y mujeres jóvenes hasta personas mayores de 45 años.

José Carmen, un hombre joven y de físico fuerte, comentó que lleva alrededor de dos meses buscando trabajo, aunque ha dejado solicitudes en diferentes empresas y negocios, al momento en ninguno le habían llamado, por lo que aprovechó la campaña del Servicio Nacional del Empleo, con la esperanza de que en esta ocasión, no solo le reciban su solicitud, si no que le concreten una respuesta positiva.

Aaron Rubio, hombre joven también, dijo ser jefe de familia y aunque hace una semana terminó su contrato laboral con una empresa local, ha estado dejando solicitudes en diferentes partes, pero hasta el momento, no ha tenido respuesta, reconoció que las campañas “Empleo en tu Colonia”, son una oportunidad para acercarse más a su objetivo, pero ahora tendrá que esperar a que alguna de las empresas reciba su solicitud y lo llamen.

Con un mes y una semana contadas, es cómo va el señor Cristian Brito, quién con solicitud en mano, esperaba en las filas de la mencionada campaña, dijo que lleva contando los días en que ha estado sin trabajo y durante todo este tiempo, ha estado dejando solicitudes a diestra y siniestra, sin resultado alguno hasta el momento.

“Llevo un mes y una semana buscando, me dicen que me llaman y no llaman, contrasta con la realidad lo que dice el Gobierno, dicen que hay mucho empleo en Coahuila, pero no precisan donde, porque aquí solo dejas solicitud y no te llaman, el desempleo se ve en estas filas, somos muchos los buscadores de trabajo, todos estamos aquí esperando y compitiendo por un solo puesto”, comentó el Señor Brito.