Duro golpe al PAN salida de Margarita

Señala que dicha acción va afectar a su partido al generar una inestabilidad al interior de Acción Nacional en medio del proceso electoral que se tendrá en el 2018

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Un duro golpe para el Partido Acción Nacional representa la renuncia de Margarita Zavala, reconoció el Alcalde Gerardo García Castillo, dijo que esta decisión tan arriesgada y trascendental de la ex primera dama lógico afecta la vida política del País.

“Sabemos que las instituciones no dependen de una persona, pero la renuncia de Margarita Zavala si tiene un gran peso moral porque se trata de un representante importante de Acción Nacional, eso deja ver que el PAN está pasando por un serio problema”.

Reiteró que, es evidente que el hecho va afectar a su partido, genera una inestabilidad al interior de Acción Nacional en medio del proceso electoral que se tendrá en el 2018.

“Yo estoy totalmente de acuerdo se han tomado decisiones que van en contra de procesos democráticos, que si están contemplados de los estatutos pero no apegados al principio de democracia que siempre se había manejado en el PAN”.

En situaciones así, es importante el dialogo, los acuerdos al interior como lo ha hecho Rafael Moreno Valle quien siempre ha tenido la disposición, con Ricardo Anaya por alguna razón no se dieron las cosas como se debieron dar.

En su caso particular, el edil Monclovense afirmó que, no estaría dispuesto abandonar las filas del PAN si se tratara de buscar una candidatura para participar en una elección.

“Tendría que pasar algo muy grave dentro del partido, que no dependiera de mi para que eso sucediera yo nací ahí, no tengo porque retirarme, siempre me he guiado por los principios de mi partido, algo demasiado extraordinario tendría que ocurrir para que yo tomara la decisión de irme”.