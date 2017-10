El aborto es un asesinato

No se justifica su despenalización

ERIKA GONZÁLEZ / REPORTERA

Fray Hugo Montero, Sacerdote de la Iglesia San Francisco de Asís, opinó al respecto, de la despenalización del aborto, una de las propuestas que subieron al Congreso del Estado, donde además, podría ser practicado en cualquier consultorio, dijo que la vida no depende de nosotros mismos.

“Esto es egoísta, es como si mataran a uno de los hijos que ya tienen, de los cuales ya viven con ellos, claro que no les parecería, pero estarían haciendo exactamente lo mismo, serían asesinos totalmente”, dijo.

Indicó que no es justificable que el aborto se practique, mucho menos, que las leyes lo aprueben, lo mismo aplica para la eutanasia, nadie tiene derecho a decidir si alguien vive o muere, solo Dios es quien da y quita la vida.

En cuanto a las opiniones de que las mujeres son dueñas de su cuerpo, tampoco pueden decidir a favor del aborto, porque deben de dejar la vida de promiscuidad, y ejercerla realmente con su esposo.

“En lugar de pensar opciones como la planeación de la familia, de legalizar el aborto, deben de recapacitar, y deben de pensar en que un hijo es una bendición, porque no se han puesto a pensar en que hay muchas mujeres que no pueden tener un hijo, y todo lo que sufren, no es fácil decir que se apruebe el aborto, porque nadie ha hablado de las consecuencias sicológicas que esta práctica puede dejar”, detalló.

La iglesia, de manera rotunda se opone a que se despenalice la práctica del aborto, e invitan a llevar una vida en santo matrimonio.