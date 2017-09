‘El Demonio’ libre y vecinos prisioneros

Temen por su vida y la de sus hijos; ya nadie sale, viven encerrados en sus casas

ERIKA GONZÁLEZ/REPORTERA

Javier “N” burló la vigilancia policial y brincó la cerca de su casa por el patio para luego asaltar a un transeúnte al que amenazó con el vidrio del pico de una botella para despojarlo de su teléfono celular; la víctima accedió de manera voluntaria pues reconoció al “Demonio”, ya que son vecinos.

La vigilancia permanente que dan elementos, fue estudiada por el joven menor de edad y aprovechó el momentos que los elementos no lo podían ver, para brincar la barda de su domicilio en la colonia Lucrecia Solano.

Luego de asesinas a su novia, “El Demonio” tiene prohibido salir a la vía pública, por ese motivo, al huir de los uniformados atacó por tercera vez; es esta ocasión, amenazó a un vecino con el vidrio del pico de una botella, para despojarlo de su teléfono celular.

Aunque la víctima era su vecino, Javier “N” lo amenazó con matarlo; le provocó una herida superficial en el abdomen a la víctima, y cuando los vecinos que por ahí viven se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes atraparon al delincuente.

VECINOS VIVEN ATEMORIZADOS

Una gran movilización causó de nueva cuenta la detención de Javier “N”; los vecinos se encuentran aterrados, al tenerlo viviendo ahí en el mismo sector que ellos, pues ya no quieren ni dejar salir a sus hijos.

Aún y cuando la detención se dio, una de las vecinas relató que ella estaba en el lugar, cuando vio que la madre de Javier “N”, no permitía que los oficiales hicieran su labor, pues ella argumentaba que estaba protegida por la Policía y que gozaba de influencias, así que no lo podían detener.

“Es lo que más miedo nos da, que sea cierto que ellos tengan influencias, ella argumentaba a los oficiales, que era influyente, yo la escuché decir eso, y pues no se vale porque ella tiene 10 años viviendo aquí, nosotros tenemos más de 30 años y siempre ese niño ha sido un problema en este sector”, fue lo que dijo Juanita Marisela Gaytán, una de las vecinas de Javier “N”.

VECINOS PRISIONEROS

“Aquí tenemos varias vecinas a nuestros hijos en la escuela y forzosamente tienen que pasar por la casa de Javier “N”, y nosotros la verdad vivimos angustiados, pues él desde chiquito fue un ´desmadre´, y desgraciadamente

su madre nunca le pone atención”, dijo Sandra una de las vecinas.

Indicó que su molestia no sólo es con la madre de Javier “N”, pues ella fue una madre muy desapegada de la escuela donde iba su hijo; siempre le daban quejas y ella nunca iba, a tal grado que Javier era muy prepotente y se enfrentaba con sus maestros.

“Mi molestia es con las autoridades, porque las leyes no son más justas, él es muy malo, porque no debe de andar suelto en las calles, ahora mis hijos qué culpa tienen, ahora, desde que él está en su casa, mis hijos ya no salen”, comentó.

SICÓPATA DESDE PEQUEÑO

Otra de las vecinas de esta colonia, habló más a detalle, sobre la infancia de Javier “N”, a quien dijo que era un niño muy malo, donde ya mostraba sus habilidades como sicópata, pues mataba a los perros y gatos de por el lugar.

“La mente perversa, ya la tenía desde niño, aquí siempre fue un vecino problema, él era quien prendía fuego a los contenedores, quebraba las farolas, pero lo más terrible que hacía, que nos mataba a los perros y gatos de aquí del barrio”, explicó.

Margarita una de las habitantes de esta colonia, relató con lágrimas en sus ojos, que ellos como vecinos, no saben qué hacer, pues desde hace mucho tiempo hablaron con la mamá de Javier “N”, para que se fueran de allí y hace algunos años, fue una trabajadora social, a verlos y cuestionarlos para ver qué pasaba con él.

“Cuando la trabajadora social vino, a mí me acababa de matar a mi gato, yo lo vi a él hacerlo, y la verdad, me dio mucho coraje, pero como siempre su mamá sabe qué pensará, que siempre lo ha defendido con un amor enfermo, tan enfermo como su hijo”, comentó.

Al atacar por tercera vez, los vecinos buscarán la manera de presionar a las autoridades para que envíen al “Demonio” a un Centro de Salud Mental, pues de plano ellos ya no lo quieren ahí, ni a él ni a su madre; dijeron que desde entonces ya no pueden salir a gusto a la calle a sentarse a ver a sus hijos jugar por las tardes como antes lo hacían.