En crisis transportistas renuncian a concesión

Ante la falta de ganancias, 9 concesionarios de rutas municipales dejaron de operar sus permisos

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

En crisis se encuentra el transporte público de Monclova, los concesionarios de las rutas municipales están dejando de operar sus concesiones porque ya no es rentable prestar el servicio, así lo declaró el dirigente de la Unión de Rutas Urbanas, Mauro Saucedo Flores.

Lo anterior luego de la renuncia de por lo menos nueve concesionarios, quienes de plano abandonaron la concesión ante la falta de ganancias, pues en lugar de ganar, pierden e invierten mucho en costos de reparación de unidades, en diésel y otros insumos.

“Tenemos un negocio bien difícil, de mi ruta algunos me han dicho Mauro yo ya no quiero nada, la concesión ahí que se quede, mantener un camión son costos muy elevados, además el negocio es muy reducido no hay margen de utilidad, varios de los que andamos ahí incluido yo, nos vamos salir del transporte porque ya no es negocio”.

Pero además, todas las concesiones de taxi que trabajan en competencia desleal, la circulación de vehículos de UBER, son un “trancazo” más para los concesionarios del transporte colectivo.

“Muchos dicen ya no quiero nada, ahorita el diésel está 17.56 pesos subió del mes pasado que estaba 17.10 pesos, batallamos para surtir, darle mantenimiento a camiones es un problema, y a parte de las pocas ganancias, los choferes nos roban”.

Reiteró que hay una crisis muy marcada en el transporte público, también por el alto costo de refacciones y llantas.

“Nosotros hemos tratado de llevar un buen servicio, sin presión del alcalde, ni de ninguna autoridad, metimos modelos más nuevos de unidades, 2005 y 2006 se han renovado a ver si con modelo más nuevo hacemos el negocio más rentable”.

Agregó que, actualmente son 12 rutas las que circulan en Monclova, con un estimado de 20 unidades en cada ruta, aunque algunas concesiones ya están fuera de servicio.