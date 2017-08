Es deber de los ciudadanos y cristianos frenar la corrupción

Para detener las desigualdades

GABRIEL ÁNGELES / REPORTERO

En su mensaje durante la misa dominical, que se llevó a cabo en la iglesia Santiago Apóstol, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, luego de lo religioso, pasó a lo mundano, en donde instó a la feligresía y a todos los ciudadanos, a no quedarse callados por lo que estamos sufriendo, derivado de las actividades políticas, en las que a causa de la corrupción, se han aprobado leyes en el Congreso y en el Senado, para las privatizaciones, que hoy mantienen trastornado al país.

Directo con los católicos asistentes, el Líder moral y espiritual del catolicismo en Coahuila, señaló, como en la política, se han utilizado gente con prestanombres para actuar y vender nuestro petróleo, del cual se emana en 40 por ciento del presupuesto para todo el gasto publico y de las cuales los mexicanos se han quedado callados.

Evidenció la corrupción pura, que como ciudadanos y cristianos, tenemos el deber de detener, pues no solo el petróleo lo están vendiendo a particulares, sino que también el sistema médico como IMSS, pretenden dejarlo en manos de inversionistas privados y de igual forma también la educación, pues recalcó, que si no alzamos la voz, muy pronto hasta en el sistema educativo, ya los maestros no serán trabajadores del Estado, pues pasaran a ser particulares.

“Estamos callados por miedo, ustedes la iglesia tiene el deber de fortalecer lo que nos pertenece, para no tener situación de desigualdad, la gente sufre por la desaparición forzada de sus hijos, por las ejecuciones, derivada de la situación corrupta de la política hoy en día” recalcó, el Obispo.