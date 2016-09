‘Es más vergonzoso haber sido Alcalde y no haber hecho obra’

Responde Gerardo García a Fernando de la Fuente

ADRIANA CRUZ/REPORTERA

Luego de que Fernando de la Fuente acusó al Alcalde de sabotear la toma de protesta de Heidi Armendáris como Regidora, Gerardo García le respondió al actual líder local del PRI, “Es más vergonzoso haber sido Alcalde y no haber hecho ninguna obra”.

Y es que por falta de quórum legal para la toma de protesta a Heidi Armendáriz, Fernando de la Fuente exclamaba que era vergonzoso la falta de Regidores a esta sesión, por lo que el Edil monclovense manifestó que el Presidente del PRI parecía un niño chiflado al exclamar que era vergonzoso.

“Vergonzoso es haber sido Alcalde y no haber hecho ninguna obra, eso sí es vergonzoso, eso si da vergüenza esto no es político, pero porque viene todo el PRI la instrucción debió haber sido y girado al Ayuntamiento en pleno no al Alcalde.

Fernando de la Fuente estalló el pasado jueves contra el Alcalde Gerardo García, quien ayer reviró y le dijo que es más vergonzoso haber sido Alcalde y no haber hecho obras.