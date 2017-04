Es revanchismo, pero ‘no les va a cuajar’

Armando de la Garza asegura que las declaraciones que ha hecho contra fuerzas de seguridad les está calando, “pero la boca nunca me la he callado y no lo haré”

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Como un acto de revanchismo e intento de intimidación es como ha tomado el candidato Armando de la Garza la detención de su hijo, a quién se le atribuyó la posesión de mariguana la tarde de ayer; el aspirante a la alcaldía por el Partido Verde Ecologista aseguro que “No les va a cuajar”, ya que hay muchas irregularidades en la detención.

Armando de la Garza (padre), comentó que justo minutos antes había estado junto a su hijo Armando, quién tras despedirse se encaminó a su casa y alrededor de 15 minutos más tarde vecinas le avisaron que estaban elementos GATEM cateando la casa de este.

“Estábamos en compañía de amigos y él se despidió, me dijo ¡ya me voy pa hace mucho calor!, se despidió y no pasaron ni 15 minutos cuando las vecinas me dijeron que estaban cateando su casa, nos movimos rápido porque en un principio no querían decirnos donde estaba pero ya después lo pusieron en las celdas de la Policía Municipal y luego lo pasaron al Ministerio Público”, explicó.

De la Garza aseguró que esto es una reacción luego que desde hace 15 días y como parte de su campaña política en la búsqueda de llegar a la alcaldía, ha destacado los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, por lo que con esto, considera buscan amedrentarlo, sin embargo, aseguró ha generado todo lo contrario.

“Es obvio, es político, en relación a los señalamientos que he hecho sobre los abusos de las autoridades y señalamientos que se han venido haciendo por las autoridades encapuchadas, y les están calando, pero la boca nunca me la he callado y no lo haré; según el parte lo vieron caminando de forma sospechosa con una mochila gris, pero estábamos juntos cuando salió del hotel, no llevaba nada en las manos, y luego dicen que al revisar la supuesta mochila encontraron hierba con el aspecto de mariguana, ¡hagan el favor!, y todavía la contrariedad es que dicen que lo agarran en la calle y luego van y catean su casa.

“Me dijo mi hijo que le tocaron la puerta y le preguntaron si era Armando de la Garza cuando responde que sí, lo encañonan, lo tiran al piso y lo encañonan; le preguntan que donde está la mariguana y él les responde que no sabe de qué hablan y que le dijeron `no te hagas pendejo donde está la mariguana´ da la casualidad que lo detienen por posesión de eso en la calle pero fueron a su casa a sacarlo de ahí”, explicó

De la Garza señaló que su hijo fue enviado al Ministerio Público y gracias a que se movilizaron rápido pudo conseguir que su hijo fuese llevado a las celdas preventivas y no que haya sido “paseado y golpeado”; como parte del proceso de consignación se integrarán las carpetas y partes informativos, lo que aseguró, “están llenos de irregularidades dictaminando la contundente liberación de Armando.

“No les va a cuajar”, aseguró el candidato, además indicó que la medida legal que tomará será el ganar las elecciones y poder demostrar a la gente el “cochinero” que se tiene por parte de las autoridades de seguridad.