Es usual en San Buena el sacrificio de animales en domicilios particulares

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

Luego de las acusaciones que la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó en contra de un sambonense señalando de dar muerte a ganado porcino en una granja de su propiedad, la Regidora de Salud en el Ayuntamiento de San Buenaventura, Guadalupe Margarita Rodríguez señaló que en esta región campirana es usual que se den estos hechos, porque son costumbres de muchos años, aunque lo esencial sería que la matanza de cerdos o cualquier animal doméstico se realice en el rastro público municipal.

La funcionaria señaló que esta práctica es de siempre y no se puede regular derivado de que en las propiedades privadas ninguna persona o autoridad puedes irrumpir porque no se tiene que violar las garantías de las personas, por ello en su departamento no se tienen esos alcances para regular la situación.

“Desconocemos la situación de la detención de esta persona, lo que leí y escuche en los medios informativos es que era un problema de sanitario, la verdad no sé qué delito se cometería, si bien es cierto que nosotros tenemos un área de matanza, pero no siempre lo ocupa la gente porque prefiere hacerlo en sus domicilios cuando ya tienen los conocimientos, no estoy avalando nada, sólo que es por costumbre en esta región”, dijo la edil.

Conminó a los ciudadanos, productores o criadores de ganado a utilizar el rastro municipal para evitarse problemas y de esta manera no ser mal interpretados sus acciones, pero adujo que es una situación que no está regulada.