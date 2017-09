Exigen respuesta a Checo Medina

Advierten que de lo contrario, aplicarán estatutos en convención

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Los Secretarios Generales de las Secciones 147 y 288, Ismael Leija Escalante y Eduardo Jordán Mancha, lanzaron un ultimátum a su Dirigente Nacional del Sindicato Democrático, Sergio Medina, para que emita una respuesta para este viernes sobre la destitución de su Presidente del Consejo, Guadalupe Valadez, de lo contrario aplicarán estatutos y realizarán convención.

En una reunión que sostuvieron ayer por la mañana, ambos dirigentes locales, fueron muy claros al señalar que el problema que tuvieron en su momento con el Sindicato Minero, realmente fue con las personas que lo dirigían y no con el gremio, por ello aclararon que hoy el problema actual con la gente del Sindicato Democrático refiriéndose a Guadalupe Valadez.

Ante la nula respuesta de Sergio Medina, quien se había comprometido a dar una respuesta en dos días y al haber pasado exactamente una semana, no ha asomado ni siquiera su nariz para al menos aclarar las razones del porque no ha dado una respuesta.

Por su parte Leija Escalante, aclaró que este Sindicato no debe comenzar de esta manera, pero no como organizaciones sino por actitudes como la de Guadalupe Valadez que ofende y falta al respeto a los sindicatos locales que representan en un caso 3 mil 800 y 2 mil 700 trabajadores, quienes no permiten que los ofendan gente de fuera mucho menos los internos.

De no dar una respuesta, optarían por realizar una convención general extraordinaria, donde incluso Leija Escalante aseguró que algunos trabajadores ya levantaron la mano para ser convencionistas con la finalidad de ver si pudieran obtener el cargo de Presidente del Consejo del Sindicato Nacional Democrático.