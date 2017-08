Expone el alcalde su versión ante Comisión

Que ventila su caso y lo sancionó con 6 meses fuera de derechos del PAN

EL TIEMPO

Tras haber acudido ante el Comité Ejecutivo Nacional, para comparecer ante la Comisión Anticorrupción, el Alcalde Gerardo García Castillo, señaló que tiene la confianza de que todo se resolverá de manera favorable.

Manifestó que el pasado martes viajó a la Ciudad de México, para reunirse con presidente de la Comisión Técnica del CEN Fauzi Hamdán, ahí hizo su comparecencia con Secretarios Técnicos de la Comisión que analizan la situación el punto de vista jurídico y técnico.

“Como se trata de un tema político, depende del seguimiento que ellos mismo le den, mientras tanto todavía sigue vigente la medida cautelar”.

Señaló que de su parte, esta exigiendo le restituyeran sus derechos, aunque es todo lleva un procedimiento que no se resuelve de manera inmediata.

En lo burdo del procedimiento, refirió que hoy en el País derivado de la nueva legislación, hay nuevo sistema penal acusatorio dice que nadie te puede sancionar por ningún motivo hasta comprobar la culpabilidad.

“Bueno pues ellos ya me fregaron y me metieron una medida cautelar cuando no hay nada al respecto, y ni siquiera haber sido notificado, en este caso vamos a seguir el proceso para esperar la resolución y esperemos sea a corto plazo, confiado, muy seguro que mis derechos se van a respetar”.

Especificó que con la suspensión de sus derechos, si hay convocatoria en caso se diera la nulidad de elección, y se lanzará una convocatoria paras la participación como candidato a Gobernador del Estado, no puedo participar.

“En ningún proceso puedo participar, en el tiempo que permanezca la medida cautelar no puedo, a menos que ellos mismos lo dispongan”.

Si la resolución no es favorable, voy a recurrir a otras instancias, advirtió el edil monclovense, al tiempo de señalar de tener la seguridad de que las pruebas presentadas serán suficientes.

En este caso, se presentó el expediente en copias fotostáticas del proyecto de lámparas LED, de alguna manera echa abajo el último punto que alega la Comisión Anticorrupción.

“Ojala a la brevedad lo hicieran, no siguiera ese conflicto meramente político, de alguna forma exigimos nos digan de donde aluden al pago del contrato, con que se respaldan esta finiquitado, es que dijo César Flores, pero él no es quien para tomar determinaciones, una y otra vez mentiroso y mafioso diputado a actuado en mi contra”.

Al menos hubo los fundamentos necesarios, para emitir dictamen, la resolución con respecto a comparecencia y documentos se aportan, dijo.

Lo que sigue después de esto, deberá reunirse de nueva cuenta la comisión y emitir una decisión al respecto.

“A mí me dañaron en la integridad de mi familia, sobre todo la dignidad de mis hijos y esposa, exhibieron documento antes de tiempo, lo exhiben incompleto sin decir que puntos no proceden.