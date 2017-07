Falta de corralones ‘interrumpe’ decomisos

Administrador Fiscal afirma que se actuará tanto para autos nacionales con morosidad, como para los de procedencia extranjera

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Roberto Díaz, Administrador Fiscal del Estado, aseguró que los operativos realizados contra autos no generó un repunte en pagos, ya que el flujo de contribuyentes se ha mantenido gracias a los estímulos que siguen vigentes.

Señaló que no sólo se hacen operativos en contra de autos nacionales, sino también en vehículos de procedencia extranjera, situación que se vio en Torreón e indicó se continuarán dando en todo el Estado.

Remarcó que los logos o sellos de ONAPPAFA o UCD no son válidos y no existe ningún convenio para autos de procedencia extranjera sin regularizar; puntualizó que lamentablemente la falta de capacidad de corralones los autos chocolate no puede ser llevados a ningún otro corralón que no sea federal además de la falta de capacidad para almacenar tanto auto extranjero.

Aseguró que se entregaron los vehículos que fueron decomisados, esto una vez que el usuario pagaba sus pendientes e indicó que los operativos son parte de una serie de acciones para invitar a que los contribuyentes se regularicen.

En cuanto al uso de grúas, Díaz dijo debe ser de 350 pesos dando seguridad de que no debe el ciudadano pagar más y de hacerlo se regresaría integran el costo, en cuanto al servicio Grúas Salas indicó que no los contrata él, sino que se atienen a los precios que se tienen establecidos.