Festejan el Día del Abuelo

El Asilo de Ancianos celebró con mariachi a sus internos

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

Hace siete meses, sonreír no era una acción diaria para la señora Reyna Leija Rodríguez, pues su familia la dejó en el Asilo de Ancianos de Monclova, desde ese entonces ella no tiene hijos y sólo desea caminar por sí sola unos metros, debido a su problema de rodilla.

El día del abuelo es para festejar a las personas más sabias de cada familia y a las conocedoras de vida que pasarán sus memorias a los más pequeños. Muchos de los abuelitos y abuelitas festejarán junto a sus familias, pero muchos otros lo harán solos en el Asilo de Ancianos de Monclova.

Hace dos días, el asilo realizó un festejo adelantado para que los familiares pudieran ver a sus papás y abuelos, ahí fue donde periódico EL TIEMPO escuchó la historia de Reyna de 79 años de edad. Nació en 1937 en la Ciudad de Monclova y hasta hace siete meses vivió en la colonia Hipódromo junto a su hijo y familia, siempre se dedicó a ser ama de casa y estar al pendiente de todos.

No sonreía y decía que no tenía familia a los demás compañeros de asilo, ahora su hogar, distinguida por ser muy conservadora y tranquila. Reyna requería una operación de rodilla izquierda, su edad ya no le permitía trasladarse tan fácilmente y tenía que usar bastón.

“El doctor me decía que necesitaba una operación, pero no quise hacérmela porque después quién me cuidada y ahora tengo que usar silla de ruedas.

También me caí en la regadera hace casi dos meses y me quebré las canillas de la mano derecha, el médico me dijo que me voy recuperando”, expresó.

El rostro se le ilumina con una sonrisa burlona al comentar que ahora deberá tener práctica con la mano izquierda y no sabe cómo le hará cuando tenga que hacer sus necesidades. Al preguntarle qué le gustaría hacer, su rostro se entristece y dice: “quiero caminar poquito porque me fastidio de estar en la cama”, mientras no puede evitar que caiga una lágrima.

Reyna tomó una servilleta de la mesa mientras se toma un momento para continuar, al terminar de secarse comentó, pasa su tiempo como puede junto a sus compañeros ya que por sus cataratas no puede ver bien ni leer. “Sólo rezo lo que puedo, ahí la llevo”.