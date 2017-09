Fueron 14 horas de labores tras volcadura de pipa

Participaron 80 elementos en la contingencia

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Al dar a conocer que a temprana hora de este lunes se abrió el paso a la circulación de vehículos, en la carretera a Hermanas donde el pasado domingo se registró la volcadura de una pipa de gas, el Director de Protección Civil Carlos Herrera Pinales, señaló que no hubo riesgo de una tragedia.

Mencionó que estas unidades cumplen al 100 por ciento con los protocolos de seguridad, y son reguladas por la Secretaría de Energía, en tanto que circulan con todos los permisos requeridos también por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras que la Policía Federal de Caminos se encarga de moderar velocidades.

“Son tanques muy seguros salvo se rompa un tanque entonces si puede llegar a otro tipo de contingencia, sin embargo no fue el caso la pipa se acostó y se arrastró no había ningún riesgo inminente, no se tapó ninguna válvula, se friccionó un poco más no se calentó lo suficiente como para que se fundiera el acero pudiera haber ruptura”.

Recalcó que todo se mantuvo con seguridad, sin embargo se tuvieron que utilizar los protocolos de Protección Civil, para descartar cualquier riesgo que afectará a los automovilistas que circulaban por la arteria.

Comentó que de acuerdo a la versión del operador de la pipa propiedad de la empresa Trajusa, el accidente se produjo porque una camioneta le cerró el paso a la circulación.

“Al momento de circular por esa arteria, una camioneta lo rebasa, le cierra el paso se frena, en ese momento agarra la parte de la orilla el segundo semi remolque muerde las llantas traseras eso hizo que volcara”.

El funcionario municipal informó que al menos 80 elementos participaron en la contingencia, y después de 14 horas de labores de seguridad se abrió la circulación a los vehículos.

“Otra cosa que de cierta manera favoreció, es que no iba a exceso de velocidad de otra manera su hubiera roto el tranque y ahí se hubiera sido una contingencia mayor”.