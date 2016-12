Funcionarios de Frontera gastaron más de 100 MP en un sólo fin se semana

Indigna a ciudadanos excesos de Darío Castellanos y Rogelio Pedro Valdez

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

Luego de evidenciar los excéntricos viajes de dos de los principales Funcionarios Públicos del Ayuntamiento de Frontera y siendo aún los más cercanos colaboradores de Amador Moreno López, la quejas y comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, la mayoría alusivas al despilfarro del dinero, haciendo los comparativos las condiciones en que se encuentra el municipio mientras ellos se dan viaje a lugares muy exclusivos en parajes de nivel mundial.

Darío Castellanos Tesorero Municipal y Rogelio Pedro Valdez Director de Seguridad Pública ambos en la administración fronterense, fueron evidenciados de realizar un viaje relámpago a las famosas montañas de Aspen en el Estado de Colorado en Estados Unidos, los funcionarios junto a sus respectivas parejas, la esposa del Tesorero es Rocío Moreno Flores sobrina del actual Presidente Municipal.

Los Servidores Públicos previo al periodo vacacional, disfrutaron de un Buen Fin de semana en el que tentativamente se gastaron arriba de 50 mil pesos por pareja, tan sólo en gasto de transporte y hospedaje, en este presupuesto básico extraído de una agencia de viajes de nivel internacional no incluye gastos de alimentación, paseos extras, rentas de motos de nieve, compra de souvenirs y demás.

En la red de Facebook se pronuncia Ricardo Zatarain, “el paisaje muy bonito, pero ellas con su cara de tamaleras, mejor se hubieran ido solos, por su parte María Elena Garay Dávila manifiesta “que podemos opinar los fronterenses con estos lacras enquistados en el Municipio, si esto hacen los de abajo, que no harán los de arriba, FRONTERA NO TE ACABES, mientras tanto el Municipio está para llorar”.

Edith Dav dice “para eso son los retenes y no hay para tapar los mendigos baches, digo pozos, otros comentarios como los de Grecia Liliana Garza refieren a los dicho por la nota periodística “Vas a ir al lugar visitado por empresarios y artistas”.