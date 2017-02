Golpean a menor su mamá y el novio

Se niegan a entregar a la más pequeña de las hijas a quien tienen retenida desde hace 6 días

REDACCIÓN/EL TIEMPO

Víctima de su propia madre y el novio de ésta resultó la menor Nicole N. quien fue golpeada por ambos cuando acudió al domicilio para recoger a la más pequeña de sus hermanitas quien permanece como “desaparecida” desde hace seis días.

En la colonia Las Misiones, en el domicilio ubicado sobre la calle Santiago Apóstol, se encuentra viviendo la pareja formada por Jesús R. y Mayra C. quienes desde hace algunos meses se encuentran juntos.

Vecinos de este sector empezaron a denunciar las constantes peleas que tienen los concubinos, y la mañana de ayer, el aún esposo de Mayra, Alfredo I. se dirigió al hogar del amasiato en compañía de su hija Nicole, para recoger a la más pequeña de sus hijas que había prestado a su ex.

“Yo estaba en un proceso en la PRONNIF, tengo la guarda y custodia de mis hijas, pues Mayra que era mi esposa decidió irse a vivir en amasiato con Jesús R., por eso la PRONNIF me dio la guarda y custodia a mí.

“Pero desde el fin de semana, me pidió a la más pequeña de mis hijas, y no me la ha querido entregar, por eso ayer fui a su casa, pero no me la quiso entregar y empezó a golpear a mi hija Nicole, de 14 años, yo no se lo permití y fue cuando intervine, cuando su pareja se metió y arremetió a los golpes a mí y a mi hija Nicole”, externó el padre de familia.

El amante de quien fuera su esposa, Mayra C. se lanzó a golpes contra su hijastra dejando tremendas marcas y moretones en los brazos de la adolescente y a quien incluso le quebró un dedo, sólo porque fue a recoger a su hermana.

“Mi madre, hace algunos meses nos abandonó, por irse a vivir con ese señor, para nosotros la vida no ha sido fácil, mi padre emocionalmente se derrumbó, pues se quedó al cuidado de nosotras tres pues somos tres mujeres.

“Ayer yo le reclamé a mi mamá que por qué no nos entregaba a la niña, pues bastante claro está que ella no nos quiso, prefirió el amor de ese hombre que el amor de sus hijas, y me empezó a golpear, y de repente, sentí los trancazos más fuertes y el hombre con el que vive me estaba golpeando a mí también y me gritaba que de esa casa mi hermana no se iba a ir, pero mi papá se metió a defenderme y entre ellos se agarraron a golpes”, entre sollozos relató Nicole.

Acudieron a la PRONNIF en donde entregaron un video en el que se puede escuchar claramente los reclamos que le hace Nicole a su madre, exigiéndole que le regresaran a su hermana, cuando de repente se logra captar una breve imagen donde Mayra C. la golpea.

En la PRONNIF, de inmediato mandaron una unidad de Seguridad Pública para que hicieran la entrega del citatorio para que el día de hoy se den cita en la Procuraduría, además de la demanda que interpusieron en el Ministerio Público por las lesiones que sufrieron tanto Alfredo Ibarra Meraz, como su hija Nicole.

En cuanto a la más pequeña de las hijas, aún no da con su paradero, ya son seis días que están “desaparecida”; algunos de los vecinos de lugar dijeron que la han visto con familiares de la pareja de Mayra C., es decir de Jesús R.