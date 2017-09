HARÁ LO MISMO LA SECCIÓN 147

MARCO ESCALERA / REPORTERO

Ismael Leija Escalante, Secretario General de la Sección 147, arremetió contra su Dirigente Nacional, Sergio Medina Ibarra, del Sindicato Nacional Democrático al señalar que este lunes, tomarán la misma medida de su sección hermana, de desconocerlo como Líder Nacional luego de que no ha dado respuesta a la destitución de su Presidente del Consejo y por el contrario ni siquiera da la cara para dar una explicación.

Fue desde el pasado fin de semana cuando se esperaba una respuesta ante la petición de destitución de Guadalupe Valadez, pero simplemente no hubo respuesta, luego corrió toda esta semana y ni siquiera buscaba el contacto para explicar el motivo de su tardanza e incluso fue buscado por los dirigentes locales hasta la Ciudad de Nava, pero ni esto surtió efecto.

Es por eso que Leija Escalante arremetió contra Medina, al recordar que hace días estuvo muy pegado en las puertas de acceso a la empresa solicitando el apoyo de los trabajadores, les daba la mano al pedirles le voto para el recuento, mismo que después de ganar desapareció y no es para dar la cara ante una respuesta que se comprometió a dar.

“Es una Persona que no conoce los estatutos, ni siquiera los tiene a la mano, es por eso que no da una respuesta ante dicha destitución, por ello, este mismo lunes estaremos tomando el acuerdo bajo pleno, de desconocerlo como Dirigente Nacional e iremos hasta las últimas consecuencias”, señaló.

Así mismo agregó que los Funcionarios Nacionales están siendo mal orientados, puesto que ya detectaron al Secretario Nacional de Trabajo, Daniel Borrego, formando un nuevo grupo al interior de planta uno de AHMSA, donde seguramente iniciará un divisionismo y fricciones entre la base trabajadora.