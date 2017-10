Hombre asesinado era trailero, no taxista

Aclaran situación, debido a que los taxistas entraron en pánico, tras la muerte violenta

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Luego de aclarar que no era taxista, si no trailero el hombre que fue encontrado con impactos de bala al oriente de la Ciudad, Leocadio Gómez Delgadillo dirigente de la base Taxímetros de Monclova, pidió a los operadores de taxi no alarmarse ante este hecho.

Comentó que, la base a su cargo trabaja con medidas para garantizar tanto la seguridad de los choferes, como de los usuarios, ya que las unidades cuentan con sistema localizador GPS a fin de mantener rastreados los vehículos.

“Sabemos que hay cierta incertidumbre ante este tipo de hechos, sobre todo porque se manejó que la víctima era un taxista pero nosotros ya nos informamos de eso y es negativo, la persona no trabaja en ninguna base de taxis”.

Recalcó que, Taxímetros de Monclova maneja una plataforma segura, con rastreo de todas las unidades, además en las unidades “Taxi Amigo” con botón de pánico para que los choferes se comuniquen de manera inmediata, en caso de algún incidente o situación de riesgo.

Reiteró el llamado a los operadores de taxi, para que no se alarmen ante este hecho aislado, aunque de todas maneras se deben aplicar medidas de prevención.