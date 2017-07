Incomoda a obreros cámaras de seguridad

Fueron colocadas en la Siderúrgica 2 de Altos Hornos para vigilar la maquinaria costosa

MARCO ESCALERA/REPORTERO

La instalación de cámaras de video en la mayoría de los departamentos de planta 2 de Altos Hornos de México, supuestamente para la vigilancia de equipos ha incomodado al personal sindicalizado quienes se sienten vigilados por la empresa y esperan que no sea aprovechado este sistema para reportar a la base obrera.

Adolfo Ramírez, Coordinador de la Comisión Mixta de la Sección 288, dijo que han sido varias quejas las que han recibido por parte de trabajadores de varios departamentos entre ellos de Acerías, donde destacó que no están en contra de la tecnología, pero como sindicato no van a permitir que estas cámaras de vigilancia se utilicen como hostigamiento para los trabajadores.

Lo que ha hecho ver la empresa, es que estas cámaras son únicamente para cuidar el equipo o maquinaria costosa como cuartos eléctricos, púlpitos y demás, que se tiene instalada en diferentes áreas de la siderúrgica dos, mismo que debe ser monitoreado durante las 24 horas del día, pero dichos monitoreos no deben ser para el personal sino únicamente para el equipo.

“Nosotros como Sindicato no vamos a permitir que utilicen o influya un video en contra de algún compañero de nosotros, esto lo hacemos saber porque existen quejas de nuestros compañeros que no trabajan cómodos, hostigados ya que también hay un Jefe de Turno que los está supervisando todo el día”, explicó.

Es por eso que no permitirán que una cámara o un video perjudique a los trabajadores y precisamente quieren evitar que un reporte contra un obrero sea sustentado en uno de estos videos.