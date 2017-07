Intensifican vigilancia en carreteras

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

El comandante regional de Fuerza Coahuila, Juan José Ramírez Rodríguez señaló que no se tienen reportes de asaltos en carreteras, aunque en redes sociales se lanzó una alerta por actos delictivos en vialidades del Estado, señaló que en la Región Centro no hay denuncias.

Al respecto manifestó que de manera constante se realizan operativos de vigilancia en las carreteras, y en períodos vacacionales se intensifican los rondines para dar protección a los ciudadanos que salen de viaje.

Señaló que dentro de la jurisdicción de la Región Centro se da vigilancia en la Carretera Estatal 24 de Monclova a Candela, la Carretera 30 abarcando desde Frontera hasta Cuatro Ciénegas, así como el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

“En cuanto a asaltos no tenemos reportes hasta ahora, la seguridad en la carreteras está garantizada, tenemos también el apoyo de la Policía Federal y de la SEDENA que de igual manera realiza operativos de seguridad”.

Mencionó que se tiene conocimiento de las denuncias en redes sociales, sin embargo no hay reporte de personas afectadas que denuncien o pidan apoyo a la corporación.

Agregó que en esta temporada por ser período vacacional, ya se ha reforzado la vigilancia en todas las carreteras de la región, para orientar y sobre todo dar seguridad a los vacacionistas.