Intenta taxista robarse a menor

Madre de la presunta víctima denunció el hecho en redes sociales

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

El reporte de un taxista que intentó robar a una menor de edad en el fraccionamiento Moderno, alertó a la Policía Municipal Preventiva; el Director de Seguridad Pública Coronel Victorino Reséndiz Cortez, señaló que aunque fue una denuncia de redes sociales, no se puede pasar desapercibida.

La madre de la niña utilizó su cuenta de Facebook para pedir ayuda a familiares y amigos, pues a pesar de que ella se encontraba al interior de su vivienda alcanzo a ver como el taxista le hablaba a su hija quien estaba en el porche de su casa.

Detalló que el sujeto trató de llamar la atención de la menor, mostrándole un perrito, afortunadamente ella alcanzó a salir a tiempo para salvar a su niña, mientras el taxista huyó de inmediato.

Al respecto el jefe de la Policía en Monclova, dijo que del hecho no hubo una denuncia formal, sin embargo es una situación de alerta.

“No lo podemos pasar por alto, no podemos descartar que haya personas con malas intenciones, por eso le pedimos a la ciudadanía nos haga llegar los reportes de manera directa para nosotros actuar de inmediato”.

No obstante descartó la presencia de una banda de “roba chicos” en la Ciudad, dado que no se existen denuncias ante las autoridades competentes.