Investigan a abogado por presunto fraude

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Un abogado laborista está siendo investigado por posible fraude a su defendida; la denuncia la presento la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ante la sospecha de haber un delito.

El presidente local de la Junta de Conciliación, Gilberto Silva, señaló que hace unos días se presentaron ante el Ministerio Público para hacer del conocimiento de un posible delito, cumpliendo con la obligación de la dependencia en relación a procurar los recursos de los trabajadores.

Se habla de una cantidad de 200 mil de pesos que el litigante no entregó a su representada, la cual había llevado en contra de la empresa en donde laboraba, sin embargo se reservó los nombres de los involucrados.

“Es un compañero abogado, desconozco porque, no podemos emitir un criterio contra él pero si podemos advertir que si hay conducta ilícita, pues que se investigue y se deslinden según correspondan, y pues no hay más casos similares.

Siendo una obligación de la Junta de Conciliación procurar que el dinero se le entregue al trabajador, y hasta que no venga el propio trabajador a confirmar el dicho de su abogado no podemos ratificar, nosotros hablamos con la trabajadora, posteriormente nos dice que no le han pagado nada, es su dicho y es el que cuenta, ante posible falsedad dimos conocimiento al Ministerio Público de que existe posibilidad de fraude”, expuso Silva.

La víctima quién opto por mantenerse en anonimato sin embargo se refiere que el abogado en cuestión responde al nombre Héctor F. y al parecer no entregó el pago de aproximadamente 200 mil pesos a su representada; pese a que en más de una ocasión aseguró haberlo hecho, lo cual desmintió la afectada.