Investigan ataque a Policía Federal

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Se consignaron a dos personas y se investiga las detonaciones que se registraron el fin de semana en el municipio de Castaños, todo apunta a que se trató de una acción para detener a quienes ignoraron el reten de revisión que se había instalado.

El Delegado regional de la Fiscalía, Rodrigo Chaires, precisó que el sábado pasado elementos de la Policía Federal pusieron a disposición del Ministerio Público luego de no obedecer a las autoridades en un punto de revisión que se había instalado a la salida de Castaños.

“En el punto de control se les hizo unas indicaciones que no siguieron, se habló de una balacera pero se trata de un incidente que no pasó a mayores, es una medida que se tomó al resistirse las personas a las indicaciones de las autoridades”, señaló.

El Delegado Chaires, comentó que el hecho de las detonaciones también ha abierto una carpeta de averiguación como parte del caso ante el Ministerio Público.

“Fue un incidente donde se hicieron detonaciones preventivas dando con la captura de las dos personas y creo que se han exagerado las dimensiones al indicar que fue una balacera,” puntualizó.