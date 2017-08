Javier salía a trabajar

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Tras asegurar que Javier N. jamás se fugó y mucho menos ella lo ayudó, sino que salía a trabajar, su madre, Alicia Hernández denunció que elementos policiacos golpearon a su hijo en sus partes nobles, “ya pasó lo que tenía que pasar, yo no puedo revertirlo, no lo puedo hacer”, expuso.

Indicó, no tiene dinero por lo que no podría promover la fuga de su hijo.

Luego de visitar a su hijo, Alicia Hernández dio a conocer que éste le dijo haber sido golpeado en sus genitales por oficiales aunque no precisó si municipales o de la misma Procuraduría, por lo que tomaría las medidas pertinentes al respecto.

Señaló que su hijo fue detenido en casa de un tío, y dijo que según tuvo conocimiento, Javier fue sacado de la vivienda ubicada en la colonia Guadalupe Murguía con exceso de fuerza luego de que denunciaron que el joven apodado “El Demonio” este se encontraba ahí.

Sobre la posesión de un arma blanca y con la que se mencionó habría intentado apuñalar a elementos de la Policía Municipal, la señora Hernández dijo desconocer.

Por otro lado en cuanto a la reserva del juez sobre permanecer tres años recluido en su hogar y sólo salir para estudiar, la madre del menor indicó que él tiene que salir a trabajar y es algo que es necesario por lo que también verá la forma de conseguirle un permiso para que no tenga problemas al salir de su casa.

Señaló que si la ley lo dejó libre no fue porque diera ella dinero, ya que no cuenta con el recurso, aseguró vive al día.

DEJENOS VIVIR EN PAZ

“Yo no quiero hablar de más, ya pasó lo que tenía que pasar, yo no puedo revertirlo, no lo puedo hacer, la señora (Blanca madre de Dianita) a cada rato, a cada rato; no quiero hablar de más, nada más quiero que nos dejen en paz, que nos dejen vivir mi vida, la señora está dañando nuestra vida y la de mi hija, si algo llega a pasarle a mi hija sobre ella, porque ella está alborotando a la sociedad”, indicó.