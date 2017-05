Juran Bandera 233 conscriptos

En una ceremonia efectuada en el interior del Cuartel Militar, el Comandante del 105 Batallón de Infantería tomó protesta a los jóvenes que realizaron su servicio militar

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

En el marco de la conmemoración del 155 aniversario de la Batalla de Puebla, como cada año se efectuó la Toma de Protesta de Bandera en la que participaron 233 conscriptos que cumplieron con su Servicio Militar Nacional (SMN) al interior del 105 Batallón de Infantería; teniendo como finalidad la expedición de la Cartilla Militar.

El evento cívico se efectuó de manera simultánea en toda la República Mexicana, siendo en la Ciudad de México en la que el Presidente, Enrique Peña Nieto, tomó protesta a los conscriptos y el acto se replica en todos los batallones y zonas militares del país.

El Coronel Óscar Zavala, Comandante del 105 Batallón de Infantería, comentó que en total fueron 233 los elementos que rindieron protesta la mañana de ayer, los cuales estuvieron varios meses realizando adiestramiento y capacitación militar.

Mencionó que además de las actividades militares, también se les inculca valores éticos y cívicos, al igual que se les enseña a realizar acciones sociales, además de capacitaciones como se les brinda revista médica.

En cuanto a los jóvenes que no tramitan su cartilla militar, indicó que no hay una consecuencia como tal por no realizarlo, sin embargo, la Cartilla Militar no la pueden realizar.

Explicó que si por alguna circunstancia no pudieron acudir en las fechas previstas al Servicio Militar, se tiene la opción de hacer extemporáneo, teniendo como meta la expedición de su documento oficial, el cual sirve para la realización de trámites importantes, así como en conseguir un empleo.

La ceremonia cívica inició en punto de las 11:00 horas en la explanada del 105 Batallón de Infantería, en donde el Coronel Zavala les tomó protesta a los más de 200 soldados del Servicio Nacional Militar.

Luego de la ceremonia los graduados pudieron convivir con sus familias quienes presenciaron su protesta, así como les invitó a un recorrido por el vivero militar, esto como parte de las acciones sociales en materia de protección al ambiente que fomenta la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).