‘La deuda de Coahuila sigue siendo un agravio’

El Diputado Federal pidió hablar de frente los problemas… Le entristece que se hable de Coahuila en el tenor de las masacres en Allende y Piedras Negras

VANGUARDIA/EL TIEMPO

El Diputado Federal Javier Guerrero, realizó su primer Informe Legislativo en lo que pareció más un discurso de campaña, donde pidió hablar de frente los problemas y reconocer que la deuda en Coahuila, “en sus niveles, su monto y la manera como se obtuvo, sigue siendo un agravio para la gente”.

Aseguró que le entristece que se hable de Coahuila en el tenor de las masacres en Allende y Piedras Negras. “Ese no es Coahuila. No es la imagen del extesorero tras las rejas, no es la imagen de la depredación de un sicario… Que se castigue a quienes han cometido ilícitos… Defendamos los trabajos del Gobernador Rubén Moreira en materia de seguridad… Defendamos el valor de los bueno y entendamos los errores”, comentó.

El informe del sampetrino primero presentó una serie de entrevistas con pobladores de diferentes Regiones del Estado, quienes contaban cómo Guerrero los ha ayudado a gestionar recursos o a organizarlos para proyectos productivos, no solo en el último año, sino en todos los años como político.

Referente al trabajo legislativo, Javier Guerrero habló poco. Expuso que se ha actuado con responsabilidad, que se ha trabajado en procesos de negociación, debate; que se han defendido y presentado iniciativas en materia social. Tocó el tema de la Ley de Disciplina Financiera, de sus trabajos como Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, principalmente. Pero no se extendió más de tres minutos. Dijo que todo estaba en el cuaderno que fue repartido en el recinto.

Agradeció al Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade y proyectó un video de la discusión de la Tercera Reunión Plenaria del PRI, donde Meade dirige unas palabras hacia el Diputado.

NO HAY QUE

INSULTAR AL

CIUDADANO

El informe se llevó a cabo en el Teatro Nazas, donde estuvieron presentes la Presidenta Estatal del PRI, Verónica Martínez, los Diputados Carolina Viggiano, Flor Rentería y Armando Luna; la Senadora Hilda Flores; el Secretario de Desarrollo Social de Coahuila, Rodrigo Fuentes en representación del Gobernador Rubén Moreira; el Gobernador de Durango, Jorge Herrera; el Delegado de la Sedesol en Nuevo León, Enrique Martínez y Morales y la Subsecretaria de Planeación de la Sedesol, Vanessa Rubio.

Coahuilenses de distintas regiones de hicieron presentes, muchos de ellos inclusive se quedaron afuera del recinto y vieron el informe en pantallas que se colocaron al exterior.

El Diputado mencionó que en la sociedad hay muchos ciudadanos valientes y guerreros, ciudadanos que ya aprendieron que tienen que incorporarse a procesos productivos, a proceso de cambio.

“No insultemos la inteligencia de los ciudadanos tratando de que nos sigan por medio de sus necesidades. Merecen respeto y comprensión real. La prioridad es recuperar la confianza y la credibilidad”.

Guerrero refirió sobre los retos para Coahuila en 2017. Dijo que se ha avanzado en seguridad y empleos, por lo que pidió que esos avances se muestren frente a la sociedad sin mezquindades.

Habló de la necesidad de recuperar los valores de la política para poner “temas sobre la mesa sin acciones tibias”. Reconoció que existe un desprestigio frente a la sociedad, por lo que urgió a hacerse cargo y hablar de ello. “Hay que aceptar errores y defender aciertos. Tenemos soberbia para reconocer las fallas”, opinó.

Javier Guerrero expuso la necesidad de empezar a discutir el problema del agua en La Laguna, pues citó al Gobernador Rubén Moreira en la necesidad de invertir en infraestructura hidráulica, cosa que se ha dejado de hacer, dijo.

Sostuvo que es la hora de respuestas y soluciones y aseguró que juntos se puede combatir la corrupción y la injusticia. “Juntos podemos”, concluyó.

Al final, Guerrero proyectó un fragmento del discurso de Luis Donaldo Colosio del 6 de marzo de 1994 en el monumento a la Revolución, puntualmente el momento que habla de que ve a un México con hambre y sed de justicia, y a un México de gente agraviada.