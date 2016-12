Llama AA a no promover el alcohol

Expone no difícil que es para los enfermos evitar volver a caer en las garrar del vicio

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

La Asociación de Alcohólicos Anónimos Grupo Sendero hizo un llamado a no promover el consumo de bebidas en estas fiestas decembrinas ya que es una incongruencia cuando tienen a hijos, hermanos, esposos o primas que padecen la enfermedad, además esperan a 120 personas para celebrar la navidad.

El joven Héctor S. acude al grupo desde hace 10 años, fue a los 19 años cuando decidió pedir ayuda a la asociación, donde encontró una segunda familia y el único lugar donde encontró la solución al problema, antes recurrió a la Iglesia, a psicólogos y su familia.

Héctor indicó que es en estas fechas cuando los alcohólicos anuncian que ya no volverán a tomar y juran a Dios, a la Virgen y a sus familiares de ello. Pero pasa diciembre y siguen tomando, sólo es una excusa para poder seguir haciéndolo y no hay quien los detenga.

“En el mismo hogar tienen alcohol ya que se realiza el brindis y no se ve mal, es una droga legal y aunque a veces la persona no quiera tomar, los primos los invitan y promueven que tomen. Las mamás son las que también se llevan a sus hijos del grupo ya que los ven más repuestitos y piensas que no volverán a recaer, pero es un error porque a veces ya no regresan”, dijo.

El día de hoy esperan a 120 personas para asistir a la posada, contando a niños y familia de los que forman la avocación. No habrá bebidas y desde temprano colgaron la piñata, prepararon la comida y las bolsitas para deleite de los presentes.