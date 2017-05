Madre y Policía, dos labores sacrificadas

Eva relata a EL TIEMPO sus dos pasiones; cuida y vela por todos

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Valor, esfuerzo, lealtad; son algunas palabras con significado que siguen como ley quienes portan uniforme, en un mundo laboral particularmente rudo. Su enorme y colorada sonrisa, amable mirar destacan, Eva siempre porta con orgullo su uniforme azul desde hace más de 30 años y ha podido con gran dedicación sacar adelante a sus tres hijos de la mano con su profesión como Policía Municipal; teniendo como prueba su experiencia de vida; asegura que todas las madres “son mágicas”.

Dedicada a la profesión de Policía Municipal desde los 21 años, Evarista Rodríguez Sánchez, mejor conocida como “Eva”, un día acompañando a un familiar que aspiraba integrarse a las filas de seguridad, “como una bendición de Dios” consiguió también esta oportunidad laboral, la cual lleva realizando desde hace 36 años.

“Siempre he trabajado aquí, Dios me regaló este trabajo y me hacía mucha falta por mis tres hijos, fue difícil compaginar esta profesión con mis hijos porque uno tiene reglas que cumplir y a tus hijos los dejas solos, muchas veces llorando y tristes, a veces con temperatura, no estás ahí en la escuela el Día de las Madres, no estás en la Navidad con ellos”, indicó mientras miraba a la distancia con una tenue lagrima asomándose en sus pequeños ojos rasgados.

Como una madre soltera, reconoció fue difícil no sólo sacar adelante a sus tres hijos, el trabajo como Policía vino a ser un bálsamo económicamente, aunque de acuerdo a sus posibilidades, aún pese a los reclamos ocasiones que sus retoños le llegaron a hacer en momentos en que anteponía su profesión a estar con ellos tal como sucede en otras familias.

“Pues me perdí de estar con ellos, en las fiestas, en las juntas de la escuela, en la casa simplemente, si hubo reclamos por parte de mis hijos pero les explicaba, en la escuela trate de estar ahí aunque no como debe ser, los maestros pudieron entender mi situación y pude así estar al pie del cañón”, mencionó.

“Hubiera sido un lujo para mi renunciar, porque soy papá y mamá, sabes bien que sacrificas el tiempo con tus hijos, pero sin trabajo que haces, siendo madre soltera sería más irresponsable de mi parte, no se puede, tienes que estar bien plantado en la realidad sabiendo que sacrificas a tus hijos con el tiempo pero que al final eres quién debe llevarles el pan de todos los días”, remarcó.

Se dijo orgullosa de sus hijos, quienes al crecer le han manifestado su apoyo así como la motivan a continuar, a la vez de estar ella orgullosa de que pese a sus constantes ausencias se han forjado como hombres de bien, los cuales trabajan en empresas de la localidad del ramo industrial y quienes ya tienen sus propias familias.

“Pese a todo y a tantos años sé que todo lo que empieza, termina, sé que me dolería retirarme, no sé cuándo pasará pero no dudo que sea pronto, aun así estoy en la realidad y aún no he pensado que hare al salir, mientras tanto, al final de cuentas sigo aquí y echándole las mismas ganas que he puesto como desde el primer día en que llegue…

“A las mamás que trabajan, yo sé que las mamás somos mágicas, damos todo por cumplir como madres y como profesionistas o en donde trabajemos, no se rindan, no hagan caso si les dicen que son malas mamás por trabajar, nuestros hijos son todo, hay que seguir adelante por ellos y al paso del tiempo llega la recompensa, para mí son mis nietos y ver a mis hijos con sus familias bien, nadie más conocerá el sacrificio y dolor que tenemos, que hacemos por sacarlos adelante, duele no estar ahí en momentos importantes pero es una lucha por ellos, yo sí creo que por todo eso somos mágicas porque todo lo podemos”, concluyó.