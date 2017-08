Mall, la obra más grande en Monclova por muchos años

Señala que a pesar de todas las trabas, nunca desistieron del proyecto

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

El empresario Enrique Ramírez del consejo Cinépolis y grupo ENRALE se dijo satisfecho por el inicio del Mall en Monclova; manifestó que a pesar de todas las trabas nunca desistieron del proyecto.

Y es que el terreno era propiedad de PEMEX, fue un proceso muy largo para convencer a la dependencia que intercambiara el terreno, me tocó visitar a tres secretarios y directores de PEMEX para conseguir el cambio con apoyo de ayuntamiento y gobierno.

“Hoy estamos listos para empezar el Mall, la construcción se llevará un tiempo estimado entre 15 y 18 meses”.

Indicó que se tienen más plazas en otras partes del País, algunas de mayor y otras de menor extensión; pero sin duda esta será la más grande por muchos años en la Ciudad de Monclova.

Recordó que se cuenta con un espacio de 200 mil metros de terreno y más de 70 mil de construcción, donde operaran más de 100 locales.

“Es una inversión grande, en todos estos años no desistimos, ya se tenía comprado no se sabía que estaba a nombre de PEMEX eso demoró varios años, pero ya todo es legal, de otra manera no pondríamos la inversión”.

Con respecto a los trabajos de construcción, comentó que se van a contratar empresas del ramo tanto locales como foráneas.