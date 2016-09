Manifiestan más empresarios inconformidad

Reclaman que no se haya cumplido con la promesa de que ya no habría alza en el precio de los combustibles

INFONOR/EL TIEMPO

Además de la afectación por el incremento a gasolina y energía eléctrica, “molesta a la gente la mentira de Autoridades de que no habría más “gasolinazos”, señaló Carlos Elizondo, Consejero de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

También para el empresario Andrés Oyervides, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, el incremento a la gasolina representa un impacto importante para la población, ya que el acumulado del año es de un 6 por ciento.

Elizondo recordó que en reiteradas ocasiones los políticos dijeron que no habría más incrementos en la gasolina.

“Esto que ahora se lleva a cabo, aunque no es un incremento importante, molesta a la gente porque fue una promesa de que no se iba a llevar a cabo, prometieron que no iba a haber más aumentos en la gasolina y los están llevando a cabo, la mentira es lo que la gente le está molestando, adicional al costo que esto genera en el consumo de la gasolina, pero el hecho de que lo hayan prometido y lo hagan otra vez, es lo que tiene molesto a toda la población”, subrayó.

A los empresarios les molesta, sobre todo, que el 50 por ciento del costo de la gasolina es impuesto, lo que significa el ingreso a las arcas Federales sin eficientarse.

Para los industriales, consideró, que los aumentos en gasolina, diesel y energía, va a hacer difícil competir con países donde tienen energías más económicas como Estados Unidos.

Por su parte, Oyervides destacó que en lo que va del año el aumento a la gasolina suma 6 por ciento y no hay seguridad de que baje con la apertura a la importación del combustible.

“No hay que olvidar que más del 50 por ciento (del precio de la gasolina), son impuestos, si se llegan a quitar esos aranceles, sí puede bajar el precio de la gasolina, pero si no, es al contrario, va a aumentar”, indicó.

Como empresario, lo que espera ver es las condiciones en que el país liberará las fronteras para la importación de gasolina, de ello, dependerá si el costo baja o subirá más.

Al iniciar septiembre, el precio de la gasolina Magna aumentó 2 centavos, a un precio de 13.98 por litro, el diésel 47 centavos, a 14.45 por litro, mientras que la gasolina Premium se mantiene en 14.81 por litro.